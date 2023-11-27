الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وفد التنسيقية يشارك فى مؤتمر "الأحرار الدستوريين" بالإسكندرية لدعم المرشح الرئاسى السيسى

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

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وأكدت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن التنسيقية تقف على مسافة واحدة من الـ ٤ مرشحين للرئاسة، مضيفة أن توجه التنسيقية بشكل عام نظرًا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها، هو الحث على المشاركة، وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

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وأشارت إلى أنها بصفتها عضو مجلس نواب تدعو جموع المواطنين في الإسكندرية لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال توفير حياة كريمة لكل مواطن ولاستكمال الجمهورية الجديدة وتحقيق الأمن والاستقرار. 

ضم وفد التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، محمد غنيم، عبدالغني فرج، حبيبة حمودة، هند رحومة، شيماء عبدالرسول، أعضاء التنسيقية.

كما شارك في المؤتمر، كل من صابرين حجازي، أمين بدر، مدحت علم الدين، محمد الصوفى، أعضاء التنسيقية عن حزب الأحرار الدستوريين.

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