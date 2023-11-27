عضو حملة السيسي ببورسعيد: مواقف الرئيس تؤكد أنه قائدا قويا قادرا على حماية وطنه

شهدت محافظة بورسعيد، قبل قليل، مؤتمرا حاشدا لحزب الحركة الوطنية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلين عن تحالف الأحزاب المصرية من مختلف الأحزاب.

وخلال كلمته أكد المهندس علي جبر عضو الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومنسق التحالف الوطني ببورسعيد، أنه قبل أحداث غزة كان يمكن الحديث عن الإنجازات والمشروعات التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، والتي جعلت من مصر دولة متطورة حديثة، تتجه بقوة نحو الجمهورية الجديدة ورؤية 2030.



وأكد علي جبر، أن بعد أحداث غزة عرف العالم أجمع قدرة القيادة السياسية الحالية للدولة المصرية على التعامل مع الأحداث العالمية، وقدرتها وسيادتها على أرضها، وكان لرئيس الجمهورية المرشح للانتخابات مواقفا تؤكد أنه قائدا قويا قادرا على حماية وطنه، واتخاذ خطوات جادة تجاه ما يحدث في غزة.

وأكد عضو حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تثق في التفاف جموع الشعب حول الرئيس السيسي، وتؤمن بأن مرشحها هو القادر على حماية الوطن والتعامل مع القضايا العالمية، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار جبر، إلى أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي الرسمية تثق أن ملايين المصريين سوف يخرجون بكثافة في الانتخابات القادمة ليعطون درسا للعالم أجمع أن المصريين مع رئيسهم، ودعي الجميع لتحمل مسئولياته في المرحلة الحالية والدقيقة من عمر الوطن.