يوسف لبيراميدز والإسماعيلي وعادل للأهلي وسموحة.. حكام مباريات الغد بدوري نايل

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الغد، الثلاثاء، في افتتاحية الجولة السابعة بدوري نايل (نسخة موسم 2023/2024).

وتنطلق غدا الثلاثاء منافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، وتستمر فعاليتها حتى الجمعة المقبلة الأول من ديسمبر، حيث تقام على مدار أربعة أيام متواصلة.

الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

بيراميدز & الإسماعيلي .. (ستاد الدفاع الجوي).

ويقودها تحكيميا طاقم مكون من محمد يوسف حكما للساحة، ويعاونه محمد محمود لطفي حكم مساعد أول، وعماد العقاد حكم مساعد ثان، وحسني سلطان حكما رابعا، ومحمود ناجي حكم تقنية فيديو، وسامي هلهل حكم مساعد تقنية فيديو.

حكام مباراة بيراميدز والإسماعيلي

بينما في تمام السابعة مساء، يلتقي الأهلي مع سموحة، على ستاد الجبل الأخضر.

ويقودها تحكيميا صافرة محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثان، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم تقنية فيديو، ومحمود أبوالرجال حكم مساعد تقنية فيديو.

طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة

وتنقل المباراتين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، خاص لكل مباراة على حده، سواء عبر أون تايم 1 أو أون تايم 2.

ومن المقرر أن تستكمل، مباريات الجولة السابعة بدوري نايل، بعد غدا الأربعاء، بمواجهة مودرن فيوتشر والزمالك.

أما الخميس تقام 3 مباريات، وهم الاتحاد السكندري مع وزد، وطلائع الجيش والجونة وفاركو والمقاولون العرب.

بينما سيكون مسك الختام الجمعة 1 ديسمبر 2023، بمواجهات إنبي مع المصري البورسعيدي، والداخلية ضد بلدية المحلة، والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.