وزير الرياضة: فخور بأبطال الإسكواش للحفاظ على تصدرهم التصنيف العالمى للعبة

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: "فخور بأبنائي أبطال الإسكواش، لمواصلة الحفاظ علي تصدر التصنيف العالمي للعبة، والتطور الملحوظ للمراحل العمرية وتميزها في البطولات الكبرى".



جاء ذلك تعليقًا علي تصدر أبطال المنتخب المصري للإسكواش الترتيب العالمي للعبة، على مستوى الرجال: المركز الأول علي فرج، المركز الثالث مصطفى عسل، المركز السادس كريم عبدالجواد، المركز السابع مازن هشام، والمركز التاسع البطل العالمي طارق مؤمن.

وعلى مستوى السيدات: المركز الأول نور الشربيني، المركز الثاني نوران جوهر، المركز الثالث هانيا الحمامي، المركز السابع نور الطيب.

وقال وزير الشباب والرياضة: "بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية".

وبحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع إحدى الشركات الألمانية، آليات اكتشاف المواهب في كرة القدم، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

تناول اللقاء الحديث عن المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة في مجال اكتشاف الموهوبين ومنها كابيتانو والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ومشروع "ستارز أوف إيجيبت"، ودور مراكز الشباب، كما تم استعراض ما قامت به الشركة في المملكة العربية السعودية كأحد النماذج لسابقة أعمال الشركة.