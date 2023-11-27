مؤتمرات بالمحافظات لتأييد الرئيس السيسى: إنجازاته غير مسبوقة

عقدت عدة أحزاب سياسية مؤتمرات جماهيرية فى القاهرة وعدد من المحافظات؛ لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرضت المؤتمرات الجماهيرية حجم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى، ودوره فى الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، ومواجهة التحديات الخارجية، وغيرها.

ونظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الأقصر مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره الآلاف من المواطنين والأهالى وأعضاء الحزب بالمحافظة، وأكد الدكتور محمد العمارى، أمين حزب «مستقبل وطن» بالأقصر، دعم وتأييد أبناء المحافظة للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

حضر المؤتمر، الذى عُقد بنادى المدينة المنورة بمدينة الأقصر، النائب والإعلامى مصطفى بكرى، والدكتور عبدالهادى القصبى نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالى الأقصر.

وشدد الدكتور عبدالهادى القصبى على ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس، لأنه قاد مصر إلى بر الأمان وواجه التحديات وأسهم فى تحقيق الاستقرار.

فى السياق ذاته، أكد النائب والإعلامى مصطفى بكرى حرص الصعيد على تقديم الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى حماية الرئيس أمن مصر القومى والحفاظ على البلاد ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

وشهد المؤتمر كلمات للنائبة أمانى الشعولى، أمين المرأة للحزب بالأقصر، والشيخ محمود إسماعيل والقس أرمانيوس، أعلنوا خلالها عن دعم الرئيس السيسى، كما أثنوا على ما تحقق من إنجازات عديدة غيّرت وجه الحياة فى مختلف محافظات مصر، وحققت بالفعل حياة كريمة للمواطنين.

كما عقدت أمانة حزب «مستقبل وطن» بالدقهلية، برئاسة النائب محمد المرشدى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا فى مدينة ميت غمر، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» أمين التنظيم، كامل الدعم للرئيس السيسى، لافتًا إلى حجم الإنجازات التى تمت فى عهده، والتى لا تعد ولا تحصى، مطالبًا جموع المصريين بالنزول والمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية.

من جهته، أكد النائب علاء عابد ضرورة الوقوف خلف الرئيس السيسى فى قراراته الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، لحماية الأمن القومى المصرى.

فى السياق ذاته، طالب النائب أحمد دياب بمساندة القيادة الحكيمة للدولة، مؤكدًا أن الدقهلية ستشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية وتحقيق أرقام قياسية فى التصويت.

أما الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، فأكد دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وتجديد العهد له، انطلاقًا من الواجب الوطنى وإيمانًا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار. وأشار القمص بيشوى كامل، ممثل الكنيسة المصرية، إلى حب الأقباط دولتهم ومساندتهم لها فى وقف الأزمات.

بدوره، قال ماهر حافظ، أمين مساعد الحزب بشرق المنصورة: «سنظل ندعم السيسى حتى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، لأن هذا القائد العظيم حقق العديد من الإنجازات المهمة التى لا يمكن أن ينكرها أحد، وكلها ملموسة على أرض الواقع، وهو رجل وطنى من الطراز الرفيع».

فى سياق متصل، أكد أهالى مركز سمالوط بالمنيا دعمهم المرشح «السيسى»، خلال مؤتمر جماهيرى حاشد، نظمه حزب «حماة الوطن» فى المحافظة لدعم «السيسى» فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما شهدت قرية أبوالريش، بمركز أسوان، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا نظمته أمانة حزب «حماة الوطن» بالمحافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد المؤتمر تقديم الدعم الكامل غير المحدود للمرشح الرئاسى، لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لمصر داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة فى الاستحقاق الانتخابى المقبل من كل فئات المجتمع.

أيضًا نظم حزب «مصر الحديثة» مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، باستاد دمنهور الرياضى، بمحافظة البحيرة.

وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، كما شهد زخمًا كبيرًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وردد أهالى البحيرة هتاف «كمل يا سيسى كلنا معاك».

من جانبه، أكد عبدالمنعم الجوهرى، نائب رئيس الحزب، دعم الحزب الكامل للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الانتخابات.

بدوره، أعلن أيمن شمسية، أمين الحزب بمحافظة البحيرة، عن تأييد ودعم المرشح الرئاسى «السيسى» لفترة رئاسية مقبلة، لاستكمال المشاريع والإنجازات التى بدأها مع الشعب خلال السنوات الماضية.

كما أشار أحمد الحسينى، أمين التنظيم بالحزب فى البحيرة، إلى أن الدولة شهدت إنجازات فى مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود المبذولة فى الملف الأمنى وحماية الحدود، واستعادة مصر مكانتها بين الأمم.

وطالب الشعب البحراوى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا الجميع إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعم «السيسى».

كما نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرًا جماهيريًا فى مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، لدعم وتأييد «السيسى» فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن ممدوح عبدالحكيم، رئيس حزب «التحرير المصرى»، عن دعم تحالف الأحزاب السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والتعمير والبناء والنهوض بمصر الحبيبة.

وحث «عبدالحكيم» على ضرورة مشاركة جميع المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فى مختلف الدوائر، لكى تظهر مصر بمظهر حضارى يليق باسمها ومكانتها.