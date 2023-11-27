مصر تتطلع لاستقبال 3 ملايين سائح صينى سنويًا بحلول 2028

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن مصر تستهدف جذب 3 ملايين سائح صيني سنويًا بحلول 2028 كجزء من استراتيجية البلاد الطموحة لزيادة حصتها في سوق السياحة الصينية.

أضاف وزير السياحة، في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، الأحد، أن مصر تستقبل حاليًا ما بين 4000 و 5000 سائح صيني أسبوعيا "وهذا رقم جيد مقارنة بالأرقام السابقة، لكنني أعتقد أنه يمكننا أن نحقق أكثر من ذلك بكثير".

أوضح أن "الطريق نحو جذب 3 ملايين سائح صيني سنويا بحلول 2028 يعني جذب 60 ألف سائح أسبوعيا"، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من مقاعد الطيران والغرف الفندقية للاستعداد للنمو المتوقع في أعداد السياح الصينيين في مصر.

وقال وزير السياحة والآثار: "نرحب بأصحاب الفنادق والمستثمرين الصينيين للاستثمار في مصر، ونرحب بمنظمي الرحلات السياحية الصينيين لتنظيم رحلات إلى مصر".

قال عيسى "إن مصر منذ أن بدأت في تسجيل عدد السياح الأجانب في 2000، لم يتجاوز عدد الزوار الصينيين 300 ألف في عام واحد.

وأضاف أنه يمكن تحقيق المزيد من النمو في أعداد السياح الصينيين في مصر من خلال التعاون بين وزارة السياحة ونظيرتها الصينية، وكذلك مع المستثمرين الصينيين ومنظمي الرحلات السياحية.

وأعرب المسئول عن سعادته بنمو عدد السياح الصينيين في مصر منذ رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا، "لكنه لا يزال عشر ما يجب أن يكون عليه".

قال وزير السياحة: "لدينا العديد من البرامج التي يمكن لمنظمي الرحلات السياحية الصينيين وشركات الطيران الصينية الاستفادة منها"، مشيرًا إلى أن مصر تقدم برنامج حوافز لشركات الطيران، فضلًا عن "برنامج تسويق مشترك لمنظمي الرحلات السياحية الصينيين الذين لديهم استراتيجيات لترويج المنتجات المصرية للسياح الصينيين".

وأكد أن مصر تخطط لتنظيم رحلات تعريفية لتجار التجزئة للمنتجات السياحية ووسائل الإعلام في الصين لزيارة مصر لمساعدتهم على التعرف على الثقافة والمنتجات السياحية المصرية، وأن مصر بصدد الإعلان عن "مجموعة جديدة من الحوافز للمستثمرين في مجال الفنادق بشكل عام".

قال الوزير إنه يتطلع لزيارة الصين في أوائل عام 2024 لمناقشة المزيد من التعاون مع الجانب الصيني: "آمل أن أتمكن من زيارة الصين قريبًا جدا والالتقاء بصديقي وزير الثقافة والسياحة في الصين وأن أتحدث مع مستثمري الفنادق الصينيين ومنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الصينية لإعطائهم لمحة عن العائدات الكبيرة التي يمكن أن يحققونها في مصر".

وتعد السياحة إحدى الصناعات الرئيسية في مصر، حيث تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض عدد السائحين في مصر من أكثر من 13 مليونا في 2019 إلى نحو 3.7 مليون في 2020، بسبب كورونا ثم تعافت السياحة في مصر تدريجيا لتسجل نحو 8 ملايين سائح في 2021 وازدهرت أكثر في 2022 ليبلغ عدد السياح 11.7 مليون.