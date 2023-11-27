رئيس شباب المصريين بالخارج يلتقى رابطة سيدات الجالية المصرية بقطر

واصل الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، لقاءاته مع أعضاء الجالية المصرية بدولة قطر، في إطار الزيارة التي يقوم بها للدوحة لحث أبناء المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات الرئاسة والتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وعقد رئيس الاتحاد اجتماعًا مع عدد من رموز رابطة السيدات المصريات بقطر واللاتي تدعمن بشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تناول اللقاء إنجازات الرئيس في ملف تمكين المرأة.

رابطة سيدات الجالية بدولة قطر يدعمن الرئيس السيسي



وقال الدكتور محمود حسين، خلال الاجتماع، إن المرأة المصرية تعيش أزهي عصور التمكين، حيث يشكل السيدات 25% من مقاعد البرلمان المصري، فضلًا عن شغلهن العديد من الوظائف القيادية، حيث يوجد تمثيل كبير للمرأة المصرية في مختلف الأماكن العليا بالحكومة المصرية.

وأشاد بالدور الكبير الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية التي حصلت علي حقوقها بعد سنوات من التهميش، مطالبًا سيدات مصر في دولة قطر بضرورة النزول هن وأسرهن في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس السيسي.

من جانبهم أكدت رابطة سيدات مصر في دولة قطر دعمها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي خلال الفترة الحالية، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه لهن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن انتخابات المصريين بالخارج تعقد أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.