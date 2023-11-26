رئيس حزب المستقلين الجدد: تصويت المصريين بالخارج نقطة الانطلاق للانتخابات الرئاسية

قال الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن نص دستور 2014 شدد على ضرورة أن يكون للمصريين في الخارج كوتة داخل البرلمان المصري، لما لهم من دور مهم في الاقتصاد المصري.

وأشار "العناني" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن حجم التحويلات من المصريين بالخارج للاقتصاد المصري خلال عام 2014 بلغ أكثر من 7 مليارات دولار، وفي العام الجاري وصل إلى 33 مليار دولار، لذا فهو من أهم روافد الاقتصاد المصري، موضحًا أن تصويت المصريين بالخارج هو نقطة انطلاق الانتخابات الرئاسية.

الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج من قبل وزارة الهجرة، ما يؤكد أن الدولة تعي وتفهم وتدرك أهمية المصريين بالخارج، وتسعى لإعطائهم حقهم الدستوري في التصويت بالانتخابات كحق دستوري وقانوني.

ووجه رئيس حزب المستقلين الجدد، التحية والتقدير للمصريين بالخارج لما يتمتعون به من وعي بدورهم المهم تجاه وطنهم مصر، لذلك فإن تصويت المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية مهم جدًا لإعطاء إشارة لكيفية سيرها، وهناك حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه المصريين بالخارج لتسهيل تصويتهم.