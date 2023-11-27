الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم البحيرة يشهد مؤتمر الجمعية العمومية لمجلس الأمناء بكوم حمادة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن ما تشهده مصر حاليا من تطور ونمو وتقدم ما كان ليتحقق إلا بقائد حكيم يمتلك من الخبرة والحنكة ما يكفي للعبور بالوطن نحو بر الأمان وسط ما يمر بالعالم من أحداث كبيرة وتحديات صعبة، وما كان ليتحقق ذلك إلا بوقوف الشعب المصري الأصيل الواع والمستنير، الذى يدرك ويعرف كم التحديات المحيطة، خلفًا لقيادته السياسية الواعية والحكيمة.

مؤتمر الجمعية العمومية لمجلس الأمناء بكوم حمادة 
جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية العمومية لمجلس الأمناء بكوم حمادة بحضور عبد الرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة بقاعة مسرح إدارة كوم حمادة التعليمية، والذى أمتزجت فيه الروح والقيم الوطنية لدى الجميع بكل الحب والأمل فى مستقبل واعد، وقبل ذلك العمل للخروج من كم التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع في مرحلة صعبة تستوجب وحدة الصف.

أهمية وضرورة المشاركة بايجابية في الإنتخابات
وأشار يوسف الديب، إلى أهمية وضرورة المشاركة بايجابية في الإنتخابات الرئاسية المقررة خلال الشهر القادم، والتعريف بضرورة المشاركة بفاعلية كحق دستوري وواجب وطني على الجميع الالتزام به للنزول والمشاركة الفعالة، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الأمناء والآباء والمعلمين فى زيادة التوعية والتعريف بأهمية المشاركة فى الإيجابية والوطنية في العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا على دور المجلس في التوعية والتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية كحق وواجب وطني.

التربية والتعليم محافظة البحيرة مجلس الأمناء يوسف الديب الرئيس السيسي

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