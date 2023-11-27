الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنتاج أكثر استدامة.. معهد القطن يوقع مذكرة تفاهم للترويج للقطن المصرى

جانب من الاتفاقات
جانب من الاتفاقات

وقّع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم انطلاقًا من التعاون بين معهد بحوث القطن وإحدى شركات الأقطان الأجنبية بلندن.

تم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة برئاسة أليسون وارد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، ومعهد بحوث القطن برئاسة د. عبدالناصر رضوان مدير المعهد، وذلك في إطار ضمان التنفيذ الشامل والمستمر لبرنامج ريل كوتن للحفاظ على البيئة المسئولة وتحسين المعيشة ومعايير الاستدامة الأخرى في مصر، وفي سعيهما المستمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطاع القطن المصري والأوروبي.

القطن المستدام
وصرح د. مصطفي عمارة، رئيس البحوث، المسئول الإعلامي بالمعهد، بأن البنود والأهداف الرئيسية لمذكرة التعاون تتلخص فيما يلي: تبادل المعرفة بشأن الإنتاج المستدام للقطن، والترويج لإنتاج القطن المصري المستدام من خلال التدريب وبناء قدرات المزارعين؛ والندوات الإرشادية، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين من خلال التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتطوير مبادرات المشاريع المشتركة لتعزيز الإنتاج المستدام للقطن في مصر والدول الإفريقية الأخرى.

وأكد أن البنود تشمل التنفيذ والمتابعة على المستوى الميداني مع الشركاء المنفذين والسلطات المحلية لتقديم الدعم الفني، وتنظيم تدريب (TOT) من قبل خبراء Cotton Connect بالتعاون مع معهد بحوث القطن على المستوى المركزي والميداني.

وقال عمارة إن معهد بحوث القطن (CRI) يعتبر من أقدم المؤسسات البحثية للقطن في مصر والعالم، وأساسيًا في عملية استنباط وتطوير وإنتاج أصناف جديدة، مع تطوير الممارسات الزراعية باستمرار لزيادة المحصول وتقليل التكلفة، وذات جودة عالية تلبي احتياجات الغزالين المحليين والدوليين، ومع تبني المعهد مبدأ تنفيذ تلك المبادرات والتوسع فيها فإنه يساعد على فتح أسواق جديدة خاصة في أوروبا ويحقق خطة التطوير التي تتبناها الدولة لتحسين وتطوير قطاع القطن في مصر.

معهد القطن يوقع مذكرة تفاهم للترويج للقطن المصرى وانتاج أكثر

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