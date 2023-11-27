الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

عقب انتهاء فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من مواجهة ميدياما الغاني، في مستهل مشوار المارد الأحمر، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أصبح البحث عن موعد مباراته المقبلة وهوية الفريق الذي سيقابله سواء محليا أو قاريا، هو المتصدر لكافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد اكتسح المارد الأحمر الفريق الغاني، بثلاثية دون رد، في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، أول أمس السبت، وضعته على قمة مجموعته بالتساوي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط لكلا منهما.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات اليوم الأول من الجولة السابعة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وسموحة، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات الموسم الجديد، سواء مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023)، حيث يتبقى منها المباراة النهائية فقط، بين الكبيرين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 13 مارس المقبل 2024، حسبما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، في أكثر من تصريح سابق.

الأهلى يدخل معسكرًا اليوم لمباراة سموحة.. وكولر يختار القائمة

ويسبق مباراة الأهلي وسموحة، في الجولة السابعة بدوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم، سواء أون 1 أو أون 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

ويتقاسم الأهلي، قمة دوري نايل مع فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة لكلا منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح المارد الأحمر الأفضلية في اعتلاء القمة، كما أنه يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام بلدية المحلة في الجولة الخامسة، تقام في وقت لاحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة.

اقرأ أيضاً

موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك وتردد القنوات الناقلة لها

الاهلى دوري نايل سموحة موعد مباراة الاهلى وسموحة موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل

مواد متعلقة

الأهلى يدخل معسكرًا اليوم لمباراة سموحة.. وكولر يختار القائمة

دورى نايل: الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

بعد تحديد موعد السفر ..خالد مرتجي يترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية

أول رد من صلاح محسن على غضب جماهير الأهلى بعد احتفاله أمام ميدياما

الأكثر قراءة

"مدبولى" يوجه بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات التعليم من المعلمين فى 2024

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

بجهود مصر وقطر.. تحركات جديدة وضغوط دولية لتمديد الهدنة فى غزة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

تكلفة حج القرعة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟