موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل والقنوات الناقلة

عقب انتهاء فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من مواجهة ميدياما الغاني، في مستهل مشوار المارد الأحمر، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أصبح البحث عن موعد مباراته المقبلة وهوية الفريق الذي سيقابله سواء محليا أو قاريا، هو المتصدر لكافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد اكتسح المارد الأحمر الفريق الغاني، بثلاثية دون رد، في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، أول أمس السبت، وضعته على قمة مجموعته بالتساوي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط لكلا منهما.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره سموحة، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات اليوم الأول من الجولة السابعة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الأهلي وسموحة، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات الموسم الجديد، سواء مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، أو نسختي كأس مصر القديمة (2022/2023)، حيث يتبقى منها المباراة النهائية فقط، بين الكبيرين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 13 مارس المقبل 2024، حسبما أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، في أكثر من تصريح سابق.

ويسبق مباراة الأهلي وسموحة، في الجولة السابعة بدوري نايل، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم، سواء أون 1 أو أون 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موقف الأهلي بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

ويتقاسم الأهلي، قمة دوري نايل مع فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة لكلا منهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح المارد الأحمر الأفضلية في اعتلاء القمة، كما أنه يمتلك مباراة أخرى مؤجلة أمام بلدية المحلة في الجولة الخامسة، تقام في وقت لاحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة.