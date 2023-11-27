الأهلى يدخل معسكرًا اليوم لمباراة سموحة.. وكولر يختار القائمة

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي، معسكرا مغلقا مساء اليوم الإثنين، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها مساء غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الفريق، والتي تشهد عودة عمرو السولية وعلي معلول، بعد استبعادهما من مباراة ميدياما الغاني، بينما يستمر غياب رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو وأنتوني موديست للإصابة.

ويعقد كولر جلسة مع اللاعبين، بعد حصوله على تقرير من محلل أداء الفيديو عن مباريات سموحة سواء أمام الزمالك والاتحاد السكندري وزد وبلدية المحلة والمقاولون العرب للوقوف علي مواطن القوة والضعف للمنافس.

واتفق المدير الفني والجهاز المعاون علي عرض خلال الجلسة لمقطع فيديو مدته 35 دقيقة، هي ملخص مباريات الفريق السكندري من أجل شرح التكليفات لكل لاعب من الأهلي لتطبيقها في المران قبل اللقاء المرتقب.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة غلق الملف الإفريقي والتركيز في مباراة سموحة والفصل بين المشاركات القارية والمحلية، وأن الفريق عليه توخي الحذر من أجل استمرار الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري.

مران الأهلى|الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاض مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كل الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.