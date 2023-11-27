محافظ بورسعيد يتابع انتظام العمل داخل مديرية الصحة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بسير وانتظام العمل داخل مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمديرية الصحة

واستمع محافظ بورسعيد لمستجدات العمل في عدد من الملفات بمديرية الصحة ببورسعيد، مؤكدًا على أهمية بذل المجهودات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، تماشيًا مع الطفرة الصحية التي شهدتها بورسعيد في القطاع الصحي منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار المحافظ إلى أن توفير الخدمة الطبية للمواطنين يأتي ضمن أولويات المحافظة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة، مؤكدًا على تقديم كل الدعم بما يحقق أفضل رعاية صحية وطبية للمواطنين بمحافظة بورسعيد.

وفي شأن آخر استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماع موسع، الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد، والمقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

استمع محافظ بورسعيد للأعمال التنسيقية بين جهات التعليم ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية، وإمدادها بكل المستلزمات التى تضمن سير وانتظام العملية الانتخابية بهدوء ويسر، موجهًا كل الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، فضلًا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، مشيرًا إلى أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيس للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

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