وزيرة التضامن: إطلاق منصة لتطوير ودعم برامج الوزارة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم العمل على المزايا الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية حتى ندمجهم في العملية التنموية، فنحن ضد فكرة أن يكون المجتمع متلقي فقط للتبرعات، ولكن نعمل على تشغيل الأيدي العاملة الموجودة.

وأضافت خلال انعقاد فعالية مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، بحضور رؤساء البنوك وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، أنه يتم تقييم المشروعات التي يتم إسنادها للجمعيات الأهلية حتى يكون لها جانب اجتماعي وآخر اقتصادي وبيئي.

إطلاق منصة تحمل أسهم في عدة مجالات

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق منصة تحمل أسهم في عدة مجالات، ومنها: الأسهم الخضراء لاستهداف القوى الناعمة، أسهم حرفية، مشروعات حضانتي، أسهم للطلاب لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وأسهم للامن الغذائي.

وتابعت: نحن محظوظون ببنك ناصر الاجتماعي الذي يساعدنا كذراع اقتصادي، بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما يوجد لدينا اكثر من صندوق ومنهم: تنمية الصناعات الريفية، ودعم الجمعيات الاهلية، وبدأنا فى تنويع فكرنا حتى لا يكون اجتماعي فقط، بحيث يكون ايضا استثماري، لافتة إلى أنه يتم بحث التكلفة والعائد من هذه المشروعات، وقياس مؤشر التنمية المجتمعية والاقتصادية من خلال بحوث ميدانية فى كل ربوع مصر.

وأكدت أن فاتورة الدعم فى زيادة سواء للأفراد أو للجمعيات لذلك يتم العمل على زيادة مواردنا من خلال إنشاء إدارة لتنمية الأصول وتنمية وتعبئة الموارد، بالإضافة إلى ادارة الحوكمة والرقابة الداخلية، كذلك إدارة البحوث والمشروعات الاستراتيجية، فعلينا ان نمد ايادينا لمساعدة أنفسنا حتى نتمكن من مساعدة الناس.

وأوضحت أنه يتم التعاون مع الشركاء الجدد والرؤية الجديدة للوزارة حتى نصل إلى المستهدف وأن تكون هناك نتائج ملموسة ذات أثر حقيقي على المجتمع وعلى البيئة الاقتصاد المحلي ككل.