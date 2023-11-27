عامر منيب وطارق عبدالعزيز.. "كيمو وأنتيمو" يتصدران التريند

تصدر اسم الثنائي الصديقان الفنانين الراحلين عامر منيب، وطارق عبد العزيز، مؤشرات البحث على الموقع العالمي جوجل، خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد إعلان خبر وفاة الفنان طارق عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجأة عن عمر يناهز الـ55 عاما.

ذكرى رحيل عامر منيب

ويشاء القدر أن يرحل الفنان طارق عبد العزيز، فى نفس يوم ذكرى رحيل صديقه الفنان عامر منيب، الذي رحل عن عالمنا يوم 26 نوفمبر عام 2011، بعد صراع مع مرض السرطان دام أكثر من عامين.

صداقة قوية بين طارق عبد العزيز وعامر منيب

الثنائي عامر منيب وطارق عبد العزيز، جمتعهما علاقة صداقة قوية فى بداية رحلتهما الفنية اجتمعا معا في الفيلم الشهير "كيمو وأنتيمو"، والذي تم انتاجه في عام 2004، حيث قدم الفنان الراحل عامر منيب دور "كيمو"، وكان الفنان طارق عبد العزيز يجسد فى الأحداث دور الصديق المقرب له "الأنتيم" ، وشاركهما فى بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم مي عز الدين وإيناس النجار ووحيد سيف.

لم تكن علاقة طارق عبد العزيز وعامر منيب، مجرد عمل أو مشاركة فى بطولة فيلم، لكنها كانت من اشهر الصداقات تخطت كل هذا خاصة فى المواقف الصعبة بمرض عامر منيب عام 2009، حيث كرس "عبد العزيز" حياته فى هذه الفترة لمساندة صديقه عامر منيب من بداية تعبه حتى رحيله، الذى أثر بشكل كبير على نفسية طارق عبد العزيز حينها، لتمر السنوات ويرحل فى ذكرى رحيل صديق دربه الـ 12.

مسيرة الفنان عامر منيب الفنية

ولد عامر منيب في حي الدقي بالجيزة في سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية، حيث إن جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب، انتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا مع اشقائه الثلاثة (جمال) و(أميرة) و(أمينة).

اعتاد عامر الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحاني لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين، وكان مولعًا بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء، توفيت جدته عندما كان في السادسة من عمره، وذلك عام 1969، وكان من الطلبة المتفوقين دراسيًا في صفه، وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جدًا وأصبح معيدًا بجامعته.

الموسيقار الكبير حلمي بكر، اكتشف "عامر منيب" خلال لقاء جمع كبار النجوم حينها، وعلى رأسهم نور الشريف ومحمود ياسين بصحبة زوجاتهم، عندما كان يتناول السحور معهم بأحد الفنادق عام 1987؛ لتوديعهم قبل سفره للدراسة في أستراليا؛ استعدادًا للحصول على الدكتوراة، وألح عليه أصدقاؤه بتوديعهم بأغنية، فقام بغناء "الفن" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وفوجئ الجميع بصوته وأظهروا إعجابهم الشديد به، وهو ما دفع الفنانين المتواجدين بدعوته للجلوس معهم، وتفاجئوا بأنه حفيد الفنانة القديرة ماري منيب.

ما دفع الموسيقار حلمي بكر لتشجيع عامر منيب على الغناء، وطالبه بضرورة البقاء في مصر ودراسة الموسيقى، وبالفعل قام عامر عقب عودته للمنزل بتمزيق تذكرة السفر، وخضع بشكل كامل لدروس عاطف عبد الحميد في الموسيقى.

قرر عامر تعلم فنون العزف على آلة البيانو، وبعد اجتيازه هذه الدروس؛ كوَّن فرقة موسيقية صغيرة، انتقل بالغناء بها في الفنادق الكبرى.

بدأ عامر تجهيز ألبومه الأول على نفقته الخاصة، ولكونه لم يكن يملك من المال ما يعينه على تنفيذ وإنتاج الألبوم؛ باع سيارته الخاصة، واستدان من أصدقائه؛ لكي يتمكن من دفع أجر فرقته الموسيقية وحجز الاستوديو، وبالفعل أصدر الألبوم بعنوان "لمحي" عام 1990، وحقق نجاحا كبيرا.

أصدر عامر منيب 12 ألبومًا، و4 أفلام سينمائية، بدايتها في عام 2002، "سحر العيون" مع النجمتين نيلي كريم وحلا شيحة، ثم "كيمو وأنتيمو" شاركته فيه الفنانة مي عز الدين، وبعده "كامل الأوصاف" ، وكان أخر أعماله فيلم "الغواص" مع النجمة داليا البحيري.

توفى عامر منيب، يوم 26 نوفمبر 2011، في مستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان دام أكثر من عامين.

مسيرة الفنان طارق عبدالعزيز الفنية

أما الفنان طارق عبدالعزيز، بدأ مسيرته الفنية في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب.

من أشهر أدواره فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وكان آخر أعماله مسلسل "وبقينا اتنين"، والذي كان يصور مشاهده الأخيرة في وقت وفاته، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.