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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وامتحانات الترمين الأول والثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 في أغسطس الماضي قبل بداية العام الدراسي الجديد، والتي تطبقها مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات الآن، وتعرض الدستور تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وامتحانات الترم الاول.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم أغسطس الماضي فإن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 بدأت مع بداية الترم الاول يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2024، على أن ينتهي  الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي  وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، و ينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

الآن رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024.. وموعد امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2024.. أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

موعد امتحانات الترم الأول 2024

وفق الخراطة الزمنية للعام الدراسي فإن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، و تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

و تكون مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024  يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

ويتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات التعليمية بالمحافظات وفق ظروفها الخاصة، و تختلف مواعيد امتحانات الكليات والمعاهد الخاصة عن الكليات والمعاهد الحكومية.

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مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024 في المدارس والجامعات

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