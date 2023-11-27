وزير العمل ومحافظ بنى سويف يشهدان حفل تَخَرُجّ 103 سيدات من برنامج تدريبى على مِهن تحتاجها سوق العمل

قال وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، إن القيادة السياسية تضع ملف تمكين ومشاركة المرأة في التنمية، على رأس أولوياتها، وإن الجمهورية الجديدة تُبنىّ الآن بسواعد أبنائها من الرجال والنساء، وإن مواد في الدستور والتشريعات المعنية بهذا الملف، تُقنن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في "الحقوق والواجبات".

وأضاف أن وزارة العمل تمتلك من المُقومات والأدوات التي تؤهلها للاستمرار في تنفيذ خططها نحو المزيد من التمكين للمرأة، بل دمج المرأة في سوق العمل، بعد تدريبها وتوعيتها على المهن التي تحتاجها سوق العمل، تعاونًا مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفالية تَخرُج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 سيدات من محافظة بني سويف، وذلك من بين 300 سيدة وفتاة مُستهدفة من أبناء محافظات: القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبني سويف، وتدريبهم على مهارات العمل والتوظيف، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق، بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وشركة "قُدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم"، حيث حضر الاحتفالية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكريستين عرب رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، وجين يونغ كيم، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، ونرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف.

وشهدت الاحتفالية، أيضًا، تَفّقُد معرض للمنتجات، وتوزيع جوائز على المتفوقات من المتدربات تساعدهن في إقامة مشروعات صغيرة، تُؤهلهُن لفرص عمل وتدريب في شركات القطاع الخاص داخل المحافظة.

وقال الوزير شحاتة إن تَخَرُجّ الدفعة الأولى من هذا البرنامج التدريبي، يُعتبر ثمرة من ثِمار التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، فيما يخص تنمية مهارات المرأة العاملة، ودمجها في سوق العمل، وهو التعاون الذي تحرص وزارة العمل على التركيز عليه وتعزيزه خلال الفترة الراهنة.

وأضاف: "اسمحوا لي في البداية أن أوضح، أنه وبشكل عام تحظى المرأة المصرية باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على عام 2017، عامًا للمرأة المصرية، كما تعتمد قواعد "الجمهورية الجديدة" على مشاركة المرأة في عملية البناء والتنمية، وهذا ما تُقننه التشريعات ومواد في الدستور، والقرارات والسياسات ذات الصلة، التي من خلالها كانت النتائج على أرض الواقع، فوصلت المرأة لمواقع صُنع واتخاذ القرار بالدولة، كما تأتي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، للعمل من خلال أربعة محاور، وهى "التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- والتمكين الاقتصادي- والتمكين الاجتماعي- والحماية"، لتعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المُتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تُراعي تلك المحاور تغطية كل أهداف التنمية المُستدامة، خاصةً الهدف الخامس منها، والخاص بـ"المساواة بين الجنسين"، أو تلك التي تضم غاياتِ تتعلق بحقوق المرأة، فالمرأة المصرية تستعيد الآن جميع حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية، حيث تَقلدت أرفع المناصب القيادية بالدولة، وبدأت تتولى المناصب، وتحصل على المساواة، واستطاعت أن تأخذ نسبة 25% من التمثيل البرلماني، كما وصلت لقمة الوزارات، فأصبح لدينا 8 وزيرات فى حكومة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. وهو أمر لم يحدث من قبل".

وأشار الوزير، "في مصر هناك سيدات أثبتن أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وبدونها لا يستطيع الرجل وحده أن يُكمِل المسيرة، خاصة بعد أن وجدت دعما من القيادة السياسية التي جعلت الاهتمام بالمرأة هو أهم أهدافها". وأوضح: "إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، فأنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين" برئاسة الوزير، وتحرص "الوزارة" على تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال حملات ومبادرات، لتوعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا دمجها في كافة الدورات التدريبية المِهنية التي تُنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي تحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف ومُلتقيات التوظيف التي تُعلن عنها الوزراة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، تحصل المرأة على نصيب كبيرِ منها".

واستكمل وزير العمل حديثه عن الاحتفالية بالقول: "ونحن اليوم نشهد تَخرُج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 سيدات من بين 300 سيدة وفتاة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبني سويف، على مهارات العمل والتوظيف.. نُثمن التعاون مع شركائنا في برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق، وكذلك الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وشركة "قُدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم"، على هذه الشراكة التي تهدف إلى تشجيع النساء على دخول جميع المِهن المُختلفة التي اعتاد الرجال العمل فيها، هي مِهن “صناعة الجلود، والمجوهرات، والضِيافة، والتجميل، وتصاميم الخياطة العصرية، وصيانة المحمول”، كما نُثمِن هذا التعاون الذي لا يكتفي فقط بالعملية التدريب والتأهيل، ولكن أيضا سوف تحصل اليوم 25 مُتدربة متفوقة،على مكافآت وأدوات وماكينات، تُساعدهن في إقامة المشروعات الصغيرة. .كما ستحصل 72 مُتدربة أُخرى على منحة تدريب عملي لدى شركات خاصة تمهيدًا لاستلام فرص عمل.. وكذلك توظيف 21 منهُن في شركات مُتخصصة في تخصصهن.. وتحصل 11 مُتدربة أيضًا على عروض وظيفية في مجال الضيافة، وهو ما يَسير في نفس اتجاه "الوزارة" نحو "التدريب من أجل التشغيل ".. واختتم الوزير تصريحاته موجهًا حديثه إلى شركاء العمل والتنمية، بالقول: "نشكركم جميعًا ونتطلع إلى المزيد من العمل المُشترك والتعاون لدعم المرأة المصرية، والاستمرار في توفير حياة كريمة لها..".

وفي كلمته، خلال الاحتفالية، أكد د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية زيارة وزير العمل إلى المحافظة التي تؤكد أهمية العمل والتركيز الذي تقوم به الدولة المصرية نحو المحافظة.. وقال إن المحافظة لها مكانة اقتصادية وعمالية بسبب المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة على أرض المحافظة.. مؤكدا أهمية التعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج.. وأوضح أن المحافظة ظهير لكل المشروعات التي تخدم عملية التنمية وتنمية مهارات الشباب في بني سويف.

مديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي تشيد بجهود ودعم وزير العمل لتمكين المرأة والتدريب المهني والحرفي

وفي كلماتها، أعربت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن سعادتها بخريجات الدفعة الأولى من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، وأوضحت أن هذا العمل هو نتاج تعاون وثيق بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

ولفتت في ختام كلماتها، إلى تطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى شراكة طويلة الأمد مع وزارة العمل ومحافظة بني سويف للاستثمار في تمكين المرأة الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة لها، وذلك من خلال تعزيز أنشطة التوعية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فضلا عن تأهيل السيدات والفتيات من خلال التدريبات المهنية..

وفي كلمتها، رحبت جين يونغ كيم، المدير الإقليمي لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، بالحضور، معربة عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية التخرج هذه، موجهة شكرها لوزير العمل حسن شحاتة على اهتمامه ودعمه تمكين المرأة، ولملف التدريب المهني والحرفي بالوزارة..

وتحدثت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، ونقلت تحيات د. مايا مرسي رئيس المجلس إلى الحضور، موضحة أن المجلس القومي للمرأة لدية شراكة كبيرة مع مديرية العمل ببني سويف، وأوضحت أن المجلس مهتم بتنمية المهارات والتدريب المهني، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ولديه شركات وإنجازات عديدة في ملف تدريب الفتيات وتنظيم ورش توعوية..

وألقى مدير مديرية عمل بني سويف أحمد نظمي كلمة، أكد خلالها أن المديرية تتعاون مع كافة الشركاء لتدريب وتنمية مهارات للمرأة على المهن التي تحتاجها سوق العمل، موجها التحية للمرأة في بني سويف على مشاركتها في برامج وخطط التدريب..

وخلال الاحتفالية شهد المُشاركون مَعرضًا لمنتجات المُتدربات، واستمعوا من "خريجات" عن تجاربهن منذ الالتحاق بعملية التدريب، حتى التأهيل والتشغيل، وكيف تغيرت حياتهن من البطالة إلى العمل، وإقامة المشروعات الصغيرة.. ثم قام "الوزير" بتسليم 24 مُتدربة من المُتفوقين خلال البرنامج ماكينات وأدوات عمل، تساعدهن في إقامة مشروعات صغيرة.. حيث تضمنت قائمة المُتدربات الفائزات بماكينات وأدوات عمل من مهنة تصفيف الشعر والتجميل: نجوان رفعت يسين محمود، ولمياء ماهر جودة عبدالسلام، ونجلاء زينهم عثمان وربى، ودعاء مصطفى سيد، وزينب حسن أبوالغيط، وماري جرجس عادل.. ومن مِهنة صناعة الاكسسوارات: بسملة على عبدالله عبدالمنعم، وشيماء حازم حسين أحمد، وضحي سعد عمير فرج، وسلمي عصام طلعت بكري، وسلمى هيثم محمد عبداللطيف، وتماضر سيد أحمد الحاجرى، وفاطمة محمد إمام تونى، ووفاء محمد محيي الدين أحمد عليم، وريم عمرو محمد طلعت بكري.. أما من مهنة الفندقة: راندا حسن محمد حسين، وإيمان عرفة ياسين إبراهيم، وهالة حسين محمد أحمد، وندى عزت أحمد محمد.. بالإضافة إلى مهنة الجلود وهن: ثريا عيد شحاتة، وأزهار إبراهيم عبدالعزيز، وأماني أحمد سيد عبدالقوي، وجميلة سيد مجاهد علي، ومنال أحمد محمود عبدالقادر، نجوي عزوز فهيم سيد..

وتحتوي حقائب أدوات العمل التى تسملتها الفائزات في كل مهنة ما يلى: شنطة التصفيف والشعر عبارة عن "4 سيشوار فليبس، 4 مكواة بروتين شعر أباظا، و4 مجموعة حمام مغربي، و4 شيت بنس، و8 أمشاط بونطة، أما الماكياج فقد تسلمت كل متدربة 2 شنطة ماكياج كاملة.. ومحتويات شنطة الاكسسوارات "9 مثقاب، 36 ريش، و9 منشار، و45 عصفير، و9 منجلات، و9 أطقم مبارد، و9 مقصات، و9 ماكينات تلميع".. كما احتوت شنط مهنة الفندقة على "4 كيتشن ماشين".. وحقائب الجلود شملت "6 أطقم سمبك دق مقاسات "وتيك"، و6 خرامة جلد، و6 طقم شوك، و150 إبر خياطة، و6 قطر تقطيع، و6 أطقم سمبك برشام، و12 مسطرة حديد 30 سم، و6 أطقم تخريم (2 قطعة)، و24 بكرة خيط كبيرة، و6 مقص، و6 شاكوش، و6 علب كبسون مغناطيس، و18 صبغة حرف ألوان، و6 جلد، و6 مكواة حرق، و6 علب تلوين على الجلد، و6 طقم سمبك تخريم "9 قطع"..

وبدأ وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف، استقبله خلالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف.. الجولة بدأت بلقاء مع السيد المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة، خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك.. وتشمل جولة الوزير في بني سويف أيضا لقاءً مع "طرفي الإنتاج" داخل مواقع العمل، بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية، رائدة في مجال صناعة الخميرة، ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في بني سويف، التابع لمجموعة شركات عرفة، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، والتأكيد على دعم الدولة للاستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".. ويُسَلّم الوزير خلال جولته في المصنعين عقود عمل لذوي همم تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.. ويَختتم الوزير جولته بالمحافظة بحضور ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، المُنعقدة بمقر جامعة النهضة، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة...

يضم الوفد الوزاري المُشارك في جولة بني سويف مع وزير العمل: إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشئون المديريات، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة، وإسلام عبدالمالك مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وشيماء محمود، وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير.