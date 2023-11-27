الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يبدأ جَولتِه في مواقع عمل وإنتاج ببني سويف بلقاء "المحافظ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الإثنين بمكتبه، حسن شحاتة وزير العمل، بحضور أحمد نظمي مدير مديرية العمل بمحافظة بني سويف.

ناقش الوزير والمحافظ، ملفات وموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة، ومديرية العمل.

ويشار هنا إلى أن  المحافظة، تضم 182 مصنع داخل مجمعين صناعيين، يعمل فيها ما يقرب من 500 ألف عامل.

وتبادل الوزير والمحافظ درعي الوزارة والمحافظة.

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وقال بيان صحفي عن الوزارة، إن لقاء الوزير والمحافظ يأتي قبيل جولة ميدانية لمدة يومٍ واحد يقوم بها وزير العمل إلى مواقع عمل وإنتاج داخل تلك المحافظة التي تقع في صعيد مصر.

تفاصيل الجولة

وبحسب البيان، يشهد الوزير خلال الجوله، معرض مُنتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لها، وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدها على إقامة مشروعات صغيرة،وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين.

كما يلتقي الوزير، طرفي الإنتاج داخل مواقع عمل، بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية،رائدة في مجال صناعة الخميرة،ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض،التابع لمجموعة شركات عرفة،وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،والتأكيد على دعم الدولة للإستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

ويُسلم الوزير خلال جولته داخل "المصنعين"، عقود عمل لذوي همم تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح  السيسي رئيس الجمهورية،بدمجهم في سوق العمل.

ويَختتم "الوزير" جولته بحضور خِتام فعاليات مُبادرة "سلامتك تهمنا"،والتي سوف تنعقد بمقر "جامعة النهضة"،والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة.

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يضم الوفد الوزاري المُشارك في جولة بني سويف مع وزير العمل: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،و أحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة،وإسلام عبدالمالك مدير  عام الإدارة العامة لشؤون المديريات،وشيماء محمود،وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير.

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