إحالة متهمين بترويج المخدرات في عين شمس للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة بعين شمس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بحيازتهم مواد مخدرة بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم (كمية من مخدر الاستروكس – ميزان حساس - مبلغ مالى - 2هواتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار،، وتم إتخاذ الإجرءات القانونية.