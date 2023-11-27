الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ميكروباص يدهس مواطنًا أثناء عبوره الطريق بالموسكى

اسعاف
اسعاف

ضبط رجال الأمن قائد سيارة ميكروباص، لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة مما أدى لإصابته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص قيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لاذ بالفرار، اصطدم بأحد الأشخاص، مصاب بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله لأحد المستشفيات، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ، ونتجت عن ذلك إصابته تم ضبط قائد السيارة الميكروباص، واعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية من تعدى الأهالى عليه وتبين سلامة التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قائد سيارة ميكروباص النيابة العامة قسم شرطة الموسكى مديرية امن القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر

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