الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصطفى قمر يشارك فى جنازة طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة

جنازة الفنان الراحل
جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

وصل، منذ قليل، الفنان مصطفى قمر للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز وأداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم الفنان محمد هنيدي.

وتشيع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

وتوفي طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره بين السينما والتليفزيون.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وجاء نص نعي المتحدة كالآتى: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان طارق عبدالعزيز، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرته والوسط الفني، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

مصطفى قمر محمد هنيدي طارق عبدالعزيز الفنان الراحل طارق عبدالعزيز جنازة

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