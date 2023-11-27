صلاة الجنازة| وصول جثمان طارق عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة

وصل الآن جثمان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه وسط عدد كبير من نجوم الفن.

وتشيع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

ورحل عن عالمنا طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما والتليفزيون.