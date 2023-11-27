الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقدم الأعمال بمحطة الأهرام ضمن أعمال المرحلة الأولى من خط المترو الرابع (صور)

جريدة الدستور

نشرت اليوم وزارة النقل عددًا من صور محطة "الأهرام" ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. ويبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع 19 كم وتشتمل على 17 محطة. يمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو. ثم يعبر تحت النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو، ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولًا إلى محطة الفسطاط، نهاية المرحلة الأولى. وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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المرحلة الأولى ( حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - الفسطاط )
 

يذكر أن المرحلة الرابعة لخط المترو يمتد المسار من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة مجرى العيون ليتقاطع مع الخط السادس (طبقاً للمسار الذي تم الموافقة عليه مبدئياً)، ثم يمتد إلى شارع صلاح سالم، ثم طريق النصر وحتى نادي المقاولون العرب لينتهي في مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/السويس، مروراً بمدينة نصر والرحاب. ومن المتوقع أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يومياً، ويبلغ إجمالي طول الخط 42 كم، ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية – 2 سطحية)، ويتم تنفيذه على مرحلتين.

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المرحلة الثانية ( الفسطاط – مدينة نصر – القاهرة الجديدة )


يبلغ طولها 23 كم وتشتمل على 22 محطة وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة ثم ينحرف يميناً إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب ويستمر حتى نادى المقاولون العرب ونادى السكة الحديد فى طريق النصر مروراً بجامعة الأزهر ثم ينحرف يميناً إلى محور الشهيد ثم ينحرف يساراً إلى شارع مصطفى النحاس ليتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون ويستمر فى شارع مصطفى النحاس حتى نهايته عند منطقة التبة ثم ينحرف يميناً خلال شارع مهدى عرفه ليصل إلى شارع الميثاق (أحمد الزمر) بالحي العاشر بمدينة نصر ويستمر حتى زهراء مدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائرى ويعبره عند أكاديمية الشرطة عند مدخل التجمع الأول لينحرف يساراً فى محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب ويستمر حتى طريق مصر – السويس الصحراوى عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائرى وشمال طريق مصر – السويس الصحراوى.

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تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
تقدم الاعمال فى محطة الاهرام
مسارالخط الرابع لمترو الانفاق
مسارالخط الرابع لمترو الانفاق
مترو الأنفاق المرحلة الاولي وزارة النقل لمرحلة الرابعة لخط المترو الهرم الملك الصالح

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