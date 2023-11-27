الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن توضح أهم المخرجات المتوقعة من مؤتمر الاستثمار المجتمعي

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مؤتمر الاستثمار المجتمعى، يأتي فى إطار مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودور وزارة التضامن الاجتماعى فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير حياة كريمة تليق بالفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بتوفير كافة سبل العيش من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت خلال انعقاد  فعالية مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، بحضور رؤساء البنوك وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، ان ملتقى الاستثمار المجتمعى يستهدف كافة الاطراف المعنية بالتنمية للاطلاع على افضل الممارسات المتعلقة باستدامة الأثر للمجهودات المبذولة وطرق توفير ادوات تمويلية مبتكرة تسرع من إحداث تنمية متوازنة بكافة محافظات مصر وتضمن الاستغلال الامثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة منها.

وأوضحت أن المخرجات المتوقعة للمؤتمر هى أدوات تمويل مبتكرة، توطين مفهوم الاستثمار المجتمعي، وعقد شراكات بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني. وضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المجتمعي.

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

وتناقش الجلسة الأولى للمؤتمر اهمية نشر ثقافة الاستثمار المجتمعى من أجل تعظيم الاثر التنموي وضمان استدامته وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لانشاء مشروعات تنموية ذات ابعاد مجتمعية تستهدف التشغيل والانتاج من أجل تحويل الفئات المستحقةإلى فئات منتجة لها عائد مستدام يضمن تحسين جودة حياتهم، إضافة إلى التفكير في وجود اليات وأدوات تمويلية مبتكرة من أجل تمويل المشروعات ذات الأبعاد المجتمعية وتحقيق مشاركة فعالة من كافة الأطراف لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتفكير في مدى القدرة على وجود مشروعات الإصدار السندات المجتمعية لتمويلها او تأسيس صناديق استثمار أو شركات تهدف إلى تمويل المشروعات المجتمعية من عوائدها.

كما يناقش المؤتمر خلال فعالياته عدد من الموضوعات الهامة ويطرح العديد من القضايا التنموية والاجتماعية لرسم رؤية مشتركة بين كافة الاطراف المعنية لخلق مساحة من الشراكات الفعالة والمبادرات التنموية، ويستعرض الأدوات التمويلية المتاحة وكيفية تعظيم الأثر التنموى منها، ويطرح عدد من الادوات التمويلية المبتكرة التي تجعل التمويل المجتمعى ذو عائد مستدام يضمن استدامة الاثر ويحوكم اليات استخدامه مثل اصدار السندات وتأسيس الصناديق التي يعاد استخدام عوائدها فى مشروعات ذات طابع مجتمعى.

كما يستهدف عرض رؤية القطاع الخاص لدعم وتطوير العمل التنموى واليات الربط بين الاهداف الربحية والاهداف التنموية وقدرتة على مشاركة الدولة في تحسين حياة المواطن بشكل فعال وفقا لأحدث أطر الاستثمار الحديثة.

نيفين القباج الاستثمار المجتمعى وزارة التضامن الاجتماعي عبد الفتاح السيسي حياة كريمه

مواد متعلقة

الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوى الإعاقة والتوحد تنفذ أولى فعاليات مشروع "اتقدم"

"التضامن" تواصل تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445ه- 2024م

وزيرة التضامن تدشن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

“مكافحة الإدمان” يطلق دورى رياضيًا للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"

ننشر الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي من 17 حتى 24 نوفمبر الجاري

“صناع الخير” تعلن مشاركتها فى أكبر قوافل التحالف على الإطلاق لدعم أهالينا فى قطاع غزة

اتحاد الجمعيات يُثمّن جهود الرئيس فى الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى

نيفين القباج: 30 ألف طن مساعدات دخلت غزة منها 17 ألفاً مصرية

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

أعراض الأزمة القلبية المفاجئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك علي غزة لن تحقق أمنك يا"نتيناهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟