الطاروطى: دعم الدولة لصناعة الذهب يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرتنا التنافسية

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض "نيبو" للذهب، أن أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية ترتبط بالحروب والأزمات، وأن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا وتوازنًا في الأسعار، نظرًا لوجود حالة من التوازن في العرض والطلب على المشغولات الذهبية، وسبائك الذهب، والجنيهات، وهذا ساهم بشكل كبير في عدم المغالاة في أسعار المعدن الثمين كما كان يحدث من قبل.

ويقام المعرض السنوي الثالث للذهب والمجوهرات "نيبو" خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين، بالإضافة إلى أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

ويتيح هذا المعرض فرصة ذهبية لبناء علاقات تجارية قوية مع الحضور من الأسواق الإقليمية، وتعزيز قوة الشركة في تلك الأسواق. كما تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الدعم المستمر لصناعة الذهب في مصر، والتزام شركة "نيو إيجيبت جولد" بالمساهمة في تطوير الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وكشف طارق الطاروطي، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لشركة "نيو إيجيبت جولد"، إحدى الشركات المشاركة في معرض "للدستور"، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر مقبلة، يساهم في زيادة المعروض من الذهب.

وأضاف أن المشاركة في معرض نيبو للذهب والمجوهرات فرصة رائعة للشركات لعرض منتجاتها وابتكاراتها الجديدة، كما إنها مناسبة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات مع الشركات الأخرى، وتسهم في بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية الخارجية.

وأكد الطاروطي أن المشاركة تأتي تأكيدًا لدعم الشركة لجهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في تعزيز صناعة الذهب والمجوهرات، وتحقيق رؤية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

وثمن الطاروطي جهود الدولة في دعم صناعة الذهب والمجوهرات وتشجيع التصدير وتطوير الصناعة في مصر.

وأشار إلى أن دعم الدولة اللامتناهي والاهتمام المستمر بتلك الصناعة يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي وتحقيق التميز.

وتعتبر صناعة الذهب والمجوهرات من الصناعات الرئيسية في مصر، حيث تتميز بالتراث العريق والجودة العالية التي يتم تقديمها.