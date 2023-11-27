الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطاروطى: دعم الدولة لصناعة الذهب يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرتنا التنافسية

وزير التموين من الحدث
وزير التموين من الحدث

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض "نيبو" للذهب، أن أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية ترتبط بالحروب والأزمات، وأن الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا وتوازنًا في الأسعار، نظرًا لوجود حالة من التوازن في العرض والطلب على المشغولات الذهبية، وسبائك الذهب، والجنيهات، وهذا ساهم بشكل كبير في عدم المغالاة في أسعار المعدن الثمين كما كان يحدث من قبل.

ويقام المعرض السنوي الثالث للذهب والمجوهرات "نيبو" خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين، بالإضافة إلى أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

ويتيح هذا المعرض فرصة ذهبية لبناء علاقات تجارية قوية مع الحضور من الأسواق الإقليمية، وتعزيز قوة الشركة في تلك الأسواق. كما تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز الدعم المستمر لصناعة الذهب في مصر، والتزام شركة "نيو إيجيبت جولد" بالمساهمة في تطوير الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

نبيو.. موعد معرض الذهب في مصر 2023

وكشف طارق الطاروطي، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لشركة "نيو إيجيبت جولد"، إحدى الشركات المشاركة في معرض "للدستور"، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر مقبلة، يساهم في زيادة المعروض من الذهب.

وأضاف أن المشاركة في معرض نيبو للذهب والمجوهرات فرصة رائعة للشركات لعرض منتجاتها وابتكاراتها الجديدة، كما إنها مناسبة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات مع الشركات الأخرى، وتسهم في بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية الخارجية.

وأكد الطاروطي أن المشاركة تأتي تأكيدًا لدعم الشركة لجهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في تعزيز صناعة الذهب والمجوهرات، وتحقيق رؤية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة.

txt

المصيلحى.. يشهد إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

وثمن الطاروطي جهود الدولة في دعم صناعة الذهب والمجوهرات وتشجيع التصدير وتطوير الصناعة في مصر. 

وأشار إلى أن دعم الدولة اللامتناهي والاهتمام المستمر بتلك الصناعة يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي وتحقيق التميز.

وتعتبر صناعة الذهب والمجوهرات من الصناعات الرئيسية في مصر، حيث تتميز بالتراث العريق والجودة العالية التي يتم تقديمها.

وزير التموين من الحدث
وزير التموين من الحدث
المعرض السنوي الثالث للذهب والمجوهرات “نيبو السوق المحلى والعالمي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين شركات الذهب المحلية والعربية و الأجنبية

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

أعراض الأزمة القلبية المفاجئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك علي غزة لن تحقق أمنك يا"نتيناهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟