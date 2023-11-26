المصيلحى.. يشهد إطلاق أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب

افتتح وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو" والمقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام.



وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين

وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتًا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

كشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترون أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

معرض الذهب أصبحت له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة



وأضاف، أن معرض الذهب أصبحت له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وإفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات، وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق، كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

من جانبه قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والنسخة الحالية منعقدة تحت الرعاية الكريمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين.

وأوضح ميلاد أن مساحة العرض لـ"نبيو" قد تضاعفت على مدار دوراته الثلاث، حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولي، تشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي 50 من كبار مؤسسات إنتاج - تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الإنتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب، بالإضافة إلى عارضين دوليين من دول (الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الصين).

وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين، ودعم ظهور تلك الأعمال الإبداعية المصرية للأسواق العالمية مجانًا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات إجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات إنتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.

وأضاف أن "نبيو" له أهمية خاصة للمنتج المصري تتيح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية على كبار تجار وتداول الذهب بالأسواق العربية والإفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

كما يساهم في تقديم أحدث الوسائل الدولية وإتاحة أحدث تكنولوجيات الإنتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصري لتحسين جودة الإنتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية، بالاإضافة إلى العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية تزامنًا مع مجهودات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الذهب، وتهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقني والانتاجي اللازم للتعامل مع تلك التطورات.

شهد الافتتاح وزيرا التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب.