بورصة السلع تطلق جلستها الـ95 غدا

تعقد البورصة المصرية للسلع، غدًا الأربعاء، جلستها رقم 95 للتداول على القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص وتوفيره بسعر عادل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير سابق لها أنه قد تم انتهاء الجلسة رقم 94 الأحد الماضي بنجاح، وأنه قد تم خلالها طرح 5 آلاف طن من القمح المستورد، للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بسعر 11،400 ألف جنيها للطن.

وأشارت البورصة المصرية للسلع إلى أنه قد تم تنفيذ 95 عملية شراء فعلي خلال الجلسة 94، بإجمالي كميات من القمح المستورد قدرها 4،974،776 طن.

طلبات الشراء التي تم تنفيذها عبر منصة البورصة المصرية للسلع خلال الجلسة الماضية، 96 طلب، بإجمالي كميات قدرها 23،367،090 طن.

وتهدف البورصة المصرية للسلع، من طرح السلع الاستراتيجية عبر منصاتها، إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.



ويستطيع البائع سواء كان "مزارع أو تاجر أو منتج" أن يقوم بإيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وينعكس طرح السلع للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، أيضا يساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.