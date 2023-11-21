الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بورصة السلع تطلق جلستها الـ95 غدا

البورصة السلعية
البورصة السلعية

تعقد البورصة المصرية للسلع، غدًا الأربعاء، جلستها رقم 95 للتداول على القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص وتوفيره بسعر عادل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير سابق لها أنه قد تم انتهاء الجلسة رقم 94 الأحد الماضي بنجاح، وأنه قد تم خلالها طرح 5 آلاف طن من القمح المستورد، للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بسعر 11،400 ألف جنيها للطن.

وأشارت البورصة المصرية للسلع إلى أنه قد تم تنفيذ 95 عملية شراء فعلي خلال الجلسة 94، بإجمالي كميات من القمح المستورد قدرها 4،974،776 طن.

"هيدفعوا ملايين".. تحذير من رئيس البورصة المصرية السلعية لمن يتلاعب بالفواتير

طلبات الشراء التي تم تنفيذها عبر منصة البورصة المصرية للسلع خلال الجلسة الماضية، 96 طلب، بإجمالي كميات قدرها 23،367،090 طن.
وتهدف البورصة المصرية للسلع،  من طرح السلع الاستراتيجية عبر منصاتها، إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

txt

البورصة السلعية تطلق جلستها اليوم للتداول على السكر


ويستطيع البائع سواء كان  "مزارع أو تاجر أو منتج" أن يقوم بإيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية  للبورصة المصرية للسلع، والتي بدورها  تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في  آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وينعكس طرح السلع للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، أيضا يساهم  في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

البورصة المصرية للسلع القمح المستورد وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح السلع الاستراتيجية

مواد متعلقة

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ83 للتداول على القمح الروسي اليوم

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ79 اليوم لتداول القمح

"التموين" تعلن عن وظائف جديدة بالشركة القابضة للصوامع

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

طرح 5 آلاف طن سكر فى أول جلسة للتداول فى البورصة السلعية

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مشاهد فاضحة وألفاظ خادشة.. فيديو كروان مشاكل وإنجى أمام النيابة العامة

مين اللى قتل الحلو؟

رئيس الوزارء يستعرض أمام "النواب" إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”