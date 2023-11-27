الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 17 شخصًا فى حادث سير بطريقي إسكندرية والفيوم الصحراوى

حادث سير
حادث سير

أصيب 17 شخصًا فى حادث سير بـ طريقي الإسكندرية والفيوم الصحراوى، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادثين ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 11 شخصًا.

كما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتبين بالفحص إصابة 6 أشخاص نتيجة الحادث وقام رجال المرور برفع أثار الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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