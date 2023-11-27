الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تنظم ورشة عمل حول تحسين إنتاج الموالح في مصر

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

ينظم معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار التعاون بين معهد بحوث البساتين ومركز البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية جامعة الدول العربية دورة تدريبية لقسم بحوث الموالح حول: "تحسين إنتاج الموالح"، تحت رعاية الدكتور أحمد حلمى حسين مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور رمضان محمد محمد - وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، والدكتورة هالة محمد الخياط رئيس قسم بحوث الموالح، وذلك بديوان معهد بحوث البساتين من الاثنين 27 نوفمبر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

محصول الموالح 

وقال تقرير لمركز البحوث الزراعية إن الندوات جاءت نظرًا لأهمية محصول الموالح في مصر والعالم، حيث تعتبر الموالح هى المحصول الأول فى مصر من حيث الإنتاج والمساحة المنزرعة نظرًا لما تتمتع به من مزايا إقتصادية وتصديرية عن أنواع الفاكهة الأخرى، حيث تحتل مصرالمركز التصديرى الأول عالميًا وتبلغ مساحة الموالح المنزرعه فى مصر 456 ألف فدان، المثمر منها 415 ألف فدان، وتنتج 4.5 مليون طن ثمار سنويًا.

وتهدف هذه الدورة إلى التوعية بالمعاملات الزراعية التي تحسن الإنتاجية والجودة لمحصول الموالح في ظل التغيرات المناخية. 

وتدور محاور الدورة حول الطرق المثلى للإدارة المتكاملة للمزارع وذلك للحصول على أعلى إنتاج وأفضل جودة ثمار وذلك من خلال الموضوعات التالية: رى المزارع وتكنولوجيا تسميد الأشجار وتربية وتقليم الأشجار دور الأحزمة الشجرية فى حماية الأشجار من آثار التغيرات المناخية وتوفير كميات المياة  المعاملات التى تؤدى إلى تحسين الإنتاج وجودة الثمار - مشاكل بساتين الموالح - إستخدام منظمات النمو - إدارة مزارع الموالح فى ظل التغيرات المناخي.

الزراعة تنظم ورشة عمل حول تحسين إنتاج الموالح

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