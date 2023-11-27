الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء توصيل الصرف الصحي لقرية دراجيل ضمن "حياة كريمة" بالمنوفية

توصيل الصرف الصحي
توصيل الصرف الصحي

تشهد قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اهتمام بالغ من المسؤولين لإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويواصل المقاولون أعمال الحفر لتوصيل خطوط الصرف الصحي بقرية دراجيل، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لطارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على معوقات العمل وتذليلها للدفع المستمر لنسب التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع لما يشكله الحفر بالشوارع من عبىء على أهالي القرى لما ينتج عنه من إعاقة لحركة المواطنين.

وفي إطار متصل شهد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم اصطفاف معدات مركز ومدينة الشهداء في محاكاةٍ عمليةٍ لمجابهة الأزمات والكوارث من تقلبات جوية محتملة بفصل الشتاء سواء بقرى المركز أو المدينة، والذي أُقيم بطريق النصر للوقوف على مدى جاهزية المعدات والأفراد المنوط بها التعامل مع الأزمات، وحجم الإمدادات المطلوبة، وأوجه الدعم اللازم.

وشارك في الاصطفاف نواب رئيس المدينة وعدد من الجهات التنفيذية بالشهداء، حيث تم استعراض كيفية التعامل مع أزمات الطقس السيء من جانب الجهات التنفيذية.

وأوضح رئيس المدينة إلى أن أهمية الاصطفاف لمحاكاة مواجهة الأزمات عمليًا تأتي من كونه يساعد على وضع السيناريوهات المحتملة لحدوث عدد من الأزمات وكيفية التعامل معها، مما يسهم في رفع درجة الاستعداد القصوى للمواجهة، وصقل مهارات الجهات التنفيذية المعنية للتعامل مع الأزمة، من حيث سرعة تقدير الموقف والتجمع، وكذلك سرعة توجيه معدات التدخل السريع للتعامل بالأماكن المتضررة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والإسعاف وشركة المياه والصرف الصحي، والحماية المدنية، وغيرها من الجهات القادرة على التعامل مع الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للامكانيات المتاحة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مركز الشهداء حياة كريمه توصيل الصرف الصحي دراجيل

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