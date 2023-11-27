جامعة سوهاج تواصل تطوير الهياكل التنظيمية بكليتي الحقوق والحاسبات

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارًا تنفيذيًا رقم 2199، 2188 لسنة ٢٠٢٣ بشأن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لكليتي الحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك بناءً على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132، 161 لسنة ٢٠٢٣.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن تحديث هياكل الكليات يأتي تماشيًا مع إستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وذلك بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وأيضًا قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨، مؤكدًا على أن تحديث الهياكل التنظيمية يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة الأداء، لما تتسم به الخريطة التنظيمية بالبساطة وعدم التعقيد، بالاضافة الي اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وأوضح أن القرار تضمن إجراء بعض التعديلات الوظيفية بجدول وظائف جامعة سوهاج / قسم التعليم ( كلية الحقوق )، من بينها استحداث وظيفتين بمجموعة الوظائف التخصصية وهم ( مدير إدارة العلاقات الثقافية – مدير إدارة عمليات الموارد البشرية)، إلى جانب إعادة تقييم وظيفة أمين كلية إلى المستوى الوظيفى العالى ( مدير عام )، كما شمل التعديل أيضًا إعادة تقييم بعض وظائف التقسيمات التنظيمية ورفع مستوى عدد ١٣ وظيفة بمجموعة الوظائف الإشرافية،

أما عن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن القرار تضمن استحداث وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير إدارة مكتبة بجدول وظائف جامعة سوهاج / قسم التعليم (كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

وأشار أشرف القاضي أمين عام الجامعة، إلى أن تلك القرارات جاءت استكمالًا لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تعديل هيكل كلية العلوم، واستحداث هيكل كلًا من كلية التربية النوعية، موضحًا أنه جارٍ حاليًا دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.