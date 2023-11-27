فعاليات الأحزاب تجوب المحافظات دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تواصل الأحزاب السياسية المختلفة عقد مؤتمراتها الجماهيرية في القاهرة والمحافظات، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



مؤتمر لـ"مستقبل وطن" بسوهاج لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي



نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك في الساحة الشعبية بمدينة المراغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج، والأمناء المساعدين، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة.



وأكد اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، دعم وتأييد محافظة سوهاج للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده.

كما تحدث النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن أسباب دعم تأييد الرئيس السيسى، ومن بينها قدرة الرئيس على مواجهة التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، وعبوره بمصر إلى بر الأمان.

وبدروه، أكد النائب محمد محمود لبيب أمين تنظيم المحافظة، أن الرئيس السيسى قدم لشعب مصر فى سنوات قليلة ما لم يقدمه غيره من رؤساء مصر، متحدثًا عن مبادرة "حياة كريمة" وما تحقق خلالها من مشروعات وانجازات غيرت وجه الحياة فى مختلف ربوع مصر، وحققت بالفعل حياة كريمة للمواطنين.

كما أكد الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أن الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير، ويوم الإنتخابات هو يوم لرد الجميل للرئيس، وسيحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.

ومن جانبها، تحدثت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب، عن المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس السيسى، مؤكدة خروج المرأة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم الرئيس السيسى.

أما الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، فأشاد بالحضور معتبرا أنه بمثابة رسالة محبة ووحدة وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي.

بحضور أكثر من 7 الآف.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر بمدينة نصر

نظمت أمانة العمل الجماهيري المركزية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، داخل الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، وسط حضور أكثر من 7 آلاف مشارك.

وشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والدكتور محمد كمال، المستشار السياسي لرئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور سيد حزين، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة كافة التشكيلات التنظيمية لأمانة العمل الجماهيري المركزية، على مستوى المحافظات، وأعضاء هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في محافظة القاهرة، وعدد كبير من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، وتدعم القضية الفلسطينية بكل السبل، انطلاقا من ايمان حقيقي وتضامن عميق وبعيدا تماما عن الدعاية الانتخابية.



ومن جهته؛ أكد الدكتور محمد كمال، المستشار السياسى لرئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب شهد نقلة نوعية خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا كبيرا فى القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، مشيدًا بالدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى هدنة انسانية.

من جانبه قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية عملت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمكين وتأهيل الشباب بشكل حقيقى، وإن الشعب كله يقف خلف قيادته السياسية بكل عزم واخلاص.



فيما دعا الدكتور سيد حزين، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي في القاهرة، جموع المصريين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن المشاركة هي حق قانوني ودستوري وواجب لاستكمال بناء الوطن.



أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشاركة المصريين بالخارج بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية ستبعث برسالة قوية للعالم بأن المصريين في الداخل والخارج كتلة واحدة قوية تشارك في صناعة المستقبل.



وأوضح المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، أن قرار الحزب بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، هو نتيجة الانجازات التي حققها الرئيس السنوات الماضية.

وفد "التنسيقية: يشارك في المؤتمر الأول للتحالف الوطني ببورسعيد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



من جانبه شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، تحت شعار "حكاية وطن"، وسط حضور حاشد، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات، بدعوة من المهندس على جبر، المنسق العام للتحالف الوطنى ببورسعيد.



جرى عقد المؤتمر وسط حضور جماهيري كبير للمواطنين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد، وبحضور ممثلي الأزهر والأوقاف، ووفد كنسي من مطرانية الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد برئاسة القسم بولا سعد، وكيل المطرانية، وقادة الرأي بالمحافظة.



وأكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته في المؤتمر، أن أهل بورسعيد الشرفاء كانوا رأس حربة في مواجهة مشروع الفوضى وحكم عصابات الإرهاب، مشددا على أهمية دورهم الكبير في النضال الوطني المصري ومحاربة الاستعمار.



وأضاف بدر، أن الدولة هى أكثر الدول دعما للقضية الفلسطينية، حيث قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد في مواجهة إسرائيل، وهو رقم مساوي لما قدمه الشعب الفلسطيني ذاته، ولهذا تقف مصر اليوم في مواجهة كافة مخططات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

ودعا بدر، المصريين إلى الخروج والتصويت للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أكثر المرشحين قدرة على حماية الأمن القومي المصري ومواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها مصر.



فيما، وجهت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، التحية للرئيس السيسي لنظرته الثاقبة في إطلاق عام المجتمع المدني في الوقت المناسب، والذي تولد عنه التحالف الوطني للعمل الأهلي، ليس فقط لدعم المصريين ومساعدتهم بمبادرة "كتف في كتف" داخل مصر، بينما أثبتوا بطولات في دعم أشقائنا الفلسطينيين بقوافل المساعدات رغم كل التحديات الاقتصادية.



وأضافت أن توجه التنسيقية بشكل عام نظرًا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها، هو الحث على المشاركة، وممارسة المواطنين حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مع أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من 100 مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث.



وأشارت إلى أنها بصفتها عضو مجلس نواب تدعو جموع المواطنين في بورسعيد الباسلة لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال حياة كريمة لكل مواطن ومن أجل استكمال الجمهورية الجديدة، ومن أجل استكمال خلو مصر من الأمراض أسوة بخلوها من فيروس سي، ومن أجل الحفاظ على مكتسبات التمكين الذي حظى بها الشباب والمرأة في شتى المجالات.

وتابعت: ومن أجل الحفاظ على كل شبر من أرض مصر ندعوكم لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأدعو كل شباب ونساء وشيوخ بورسعيد لتأييد القائد الذي حمل روحه على كتفه واتخذ القرار وواجه الإرهاب وأنقذ مصر، وكما فعلها مرة نحن على ثقة في حمله الأمانة وفعلها ألف مرة.



فيما وصفت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بورسعيد بأنها "دولة فى الصمود والمقاومة أمام العدوان حتى استطاعت تحرير الأرض"، وواصلت: ونحن الآن أمام عدون وتحالف، وليس تحالفا فى الخير ولكن تحالف يخطط لإسقاط مصر والنظام، ولذلك ومن أرض الصمود والمقاومة بقول لازم ننزل كلنا وراء المقاتل الذي يحارب حتى تظل مصر عالية، الأب الذي جعل لأبناء الشعب حياة كريمة وحافظ على مصر، فمن هنا أطالب الشعب البورسعيدى بالالتفاف حول الرئيس وأن يرى العالم الحشود للإرادة المصرية فى النزول أمام اللجان.



"التنسيقية" تنظم مؤتمرًا بطنطا للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

كما نظمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين حزب المؤتمر بالغربية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا بطنطا، في إطار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وقالت النائبة دعاء عريبي، إن المؤتمر يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية.



عقد المؤتمر بحضور النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد خالد عضو التنسيقية.



كما شارك في المؤتمر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر، ونواب رئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم والدكتور مجدي مرشد واللواء طارق رسلان واللواء أحمد زغلول مهران والقبطان محمود جبر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.



"حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا بالبحيرة



من جهتها نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور الفريق جلال هريدى رئيس الحزب، ونواب مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب بالمحافظة.



ورحب النائب محمود صلاح أمين حزب حماة الوطن في البحيرة بالحضور، مشيرًا إلى أنهم يمثلون تحالف المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه.



وقال: أتشرف بكم ممثلين عن محافظة البحيرة، مؤكدًا على دعم الحزب الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنًا عن دعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسى مرشحًا للرئاسة لفترة رئاسية مقبلة لاستكمال الإنجازات التى بدأت منذ عام 2014.

وقال النائب أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر بمصر إلى بر الأمان فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد، واستطاع تأمين الدولة من جميع الاتجاهات، وأعاد الأمن والأمان، واسترجع لمصر دورها الإقليمي والدولي.



وأكد طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن قناعة تامة بالإنجازات التى حدثت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات، وأهمها استعادة الأمن والأمان، وزيادة الرقعة الزراعية، وفتح الباب أمام الاستثمارات عن طريق تطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى تحركات الحزب داخل مصر وخارجها لتوعية الناخبين بأهمية الذهاب إلى لجان الاقتراع، وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.