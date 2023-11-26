الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استعدادات الجالية المصرية بهولندا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قالت سحر رمزي المتحدث الإعلامي للمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا ورئيس اتحاد النساء العربيات بهولندا، إن المرأة لديها دور لا يقل عن الرجل، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مرحلة هامة ولا بد من المشاركة فيها.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن دورها كمتحدث للمجلس الأعلى للجالية المصرية، جعلها تنظم عددًا من الحملات والمؤتمرات للتوعية والتشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونوهت "رمزي" بأن الجالية المصرية في هولندا تدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لمواصلة الإنجازات التي نشاهدها بشكل يومي، مضيفة أن هناك تنسيقًا دائمًا مع حملة المرشح الرئاسي السيسي.

الحياة اليوم استعدادات الجالية المصرية بهولندا الانتخابات الرئاسية سحر رمزي سحر رمزي المتحدث الإعلامي للمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا اتحاد النساء العربيات

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