الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير اقتصادى: لا تعويم للجنيه لا قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي بمركز الحبتور للدراسات، إن شائعات تعويم الجنيه المنتشرة حاليًا، ساهمت بشكل كبير فى ضغط السوق، ما يساعد في زيادة أسعار المنتجات بشكل لافت للنظر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أنه لا يوجد تعويم لا قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل أو بعدها، مشيرًا إلى أن التصريحات الخاصة بهذا الموضوع لا بد أن تكون واضحة.

ونوه شادي أن الحكومة تسعى لزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في الكثير من القطاعات أبرزها السياحة وتطوير قناة السويس.

وأشار إلى أن الدولة تسعى أيضًا لتخفيض نسبة التوريدات وزيادة الصادرات، مع تشجيع الصناعة المحلية.

خبير اقتصادي الحياة اليوم الدكتور محمد شادي الخبير الإقتصادي بمركز الحبتور للدراسات مركز الحبتور للدراسات الحياة

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