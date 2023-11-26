الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العضو المنتدب للعاصمة الإدارية: لدينا أكبر 5 جامعات دولية

العاصمة الإدراية
العاصمة الإدراية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعاصمة الإدارية، لدينا أكبر 5 جامعات بالعاصمة الإدارية وبها شهادات دولية معتمدة.

وأضاف العضو المنتدب للعاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستتحول لمنصة دولية في التعليم الجامعي.

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية، ستراعى 100 طالب من الصعيد رعاية تعليمية ومعيشية شاملة، مضيفًا أن من المحتمل أن تنظم العاصمة الإدارية عدد من المبادرات الخاصة بالتعليم.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.

العضو المنتدب للعاصمة الإدارية المهندس خالد عباس جامعات بالعاصمة الإدارية برنامج السفيره عزيزه السفيرة عزيزة فضائية DMC

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