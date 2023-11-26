الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل مبادرة "100 حلم للمستقبل" لأبناء الصعيد للدراسة بجامعات العاصمة الإدارية

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

كشفت الإعلامية سناء منصور عن تفاصيل مبادرة "100 حلم للمستقبل"، التي تختص بالطلاب المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة بالجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.

وقالت منصور خلال حلقة برنامجها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية dmc، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا عينه على التعليم، مشيرة إلى أن أبناء الصعيد طوال السنوات الماضية كانوا مهمشين حيث كان من الصعب حصولهم على منح تعليمية مقارنة بمحافظات مصر.

بينما أشارت الإعلامية سالي شاهين إلى أن هناك العديد من الجامعات الكبري شاركت في المبادرة، حيث نوه المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للعاصمة الإدارية، بأن المبادرة من المفترض أن ترعى 100 طالب من أبناء الصعيد رعاية شاملة.

وقال خالد عباس إن الطلبة سيحصلون على مصروف شهري وأماكن للمعيشة، موضحًا الشروط التي تتمثل في أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة.

السفيرة عزيزة مبادرة 100 حلم للمستقبل برنامج السفيره عزيزه فضائية DMC 100 حلم للمستقبل الصعيد

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