عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولان أمريكيان، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات سنترال بارك التي تم احتجازها على يد مسلحين.

وأضاف أحد المسؤوليين الأمريكيين لـ"رويترز"، أن السفينة الحربية الأمريكية ماسون ساعدت في ضمان سلامة الناقلة وتحريرها، وهي الآن آمنة وحرة قبالة خليج عدن.

ووفقا لوسائل إعلامية يمنية، فإن البحرية الأمريكية أعلنت أنها حررت الناقلة الكيماوية واعتقلت الخاطفين قبالة المياة الدولية بخليج عدن، وذلك عن طريق إنزال جوي قامت به عناصر القوات الأمريكية.

وبحسب وسائل الإعلام اليمنية، فإنه من المرجح أن تكون مليشيات الحوثي هي من قامت باختطاف الناقلة النفطية، فبعد أن فشلوا في محاولة اعتراض السفينة في البحر الأحمر، قاموا بإيعاز خلاياهم بتنفيذ المهمة في مياة خليج عدن.