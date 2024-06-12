الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أصدر بيراميدز، بيانًا رسميًا، مساء الأربعاء، بشأن لاعبه رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم على خلفية أزمة المنشطات.

جاء بيان بيراميدز كالتالي: "تابعت إدارة نادي بيراميدز في الفترة الماضية التصريحات غير المسئولة والمخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق الدولية الحاكمة لقواعد مكافحة المنشطات، ومنها التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص لاعبنا رمضان صبحي".

من المؤسف أن يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشكل يومي من جانب رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وهو المسئول الأول في المنظمة المصرية، والذي يفترض أن يكون أول الملتزمين بالبروتوكول المتبع في مثل هذه القضايا وهو السرية وعدم تضليل الرأي العام من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة.

من جهته، وإذ يؤكد النادي احترامه الكامل للمبادئ والقواعد المقررة دوليًا بشأن مكافحة المنشطات وأخصها الالتزام بالسرية واستمراره في الامتثال لها بغض النظر عن تصرفات الآخرين، إلا أنّه يحذر في ذات الوقت من تداول أخبار ومعلومات غير مدروسة وغير صحيحة تتعلق بقضية حساسة ما زالت قيد التحقيق.

كما يؤكد النادي هو ولاعبه رمضان صبحي وممثلاهما القانونيان احترامهم الكامل لتعليمات لجنة الاستماع، والوقوف في وجه المحاولات الهادفة إلى التأثير على لجنة الاستماع من خلال تلك التصريحات غير المسئولة.

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بيراميدز رمضان صبحى أزمة رمضان صبحي والمنشطات بيان بيراميدز

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