الإثنين 27 نوفمبر 2023
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طارق عبد العزيز.. قصة قصيرة

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

رحل اليوم الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل وبقينا اتنين، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

أزمة مرض الفنان طارق عبد العزيز

تعرض طارق عبد العزيز لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، وتوفى اليوم أثر أزمة قلبية حادة، وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي اليوم، ان جنازة الفنان الراحل ستقام الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نعى الفنان طارق عبد العزيز

ونعى عدد كبير من الفنانين ورواد السوشيال ميديا وفاة الفنان الراحل، ونشر الفنان هنيدي صورة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلق قائلًا: "الأخ والسند وصديق العمر، ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا، وربنا يصبرنا على فراقك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع، واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

طارق عبد العزيز مسلسل وبقينا اتنين الشيخ زايد الأزمة الحادة الفنان طارق عبد العزيز الدكتور أشرف زكي

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