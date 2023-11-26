طارق الشناوي: طارق عبد العزيز لم ينل ما يستحقه من تقدير

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن حزنه الشديد على وفاة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية عصر اليوم، عن عمر يناهز 55 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

وشارك “الشناوي” منشور له عبر فيس بوك، ذكرى تعرفه بالفنان طارق عبد العزيز قائلًا: "أول مرة تعرفت فيها على طارق عبد العزيز قبل 24 عامًا كان يؤدي شخصية عمي كامل الشناوي في مسلسل أم كلثوم بينما صديقه وزميل دفعته خالد صالح يؤدي شخصية عمي مأمون الشناوي في نفس المسلسل

الإثنان آجادا التعبير عن الروح".

وأضاف: “رحل خالد وشعرت أن صورة عمي مأمون ترحل بعد رحيل الاصل ثم غادرنا طارق عبر العزيز ويتجدد الاحساس بالرحيل للاصل والصورة”.

وأكد: “لم ينل طارق عبد العزيز ما يستحقه من تقدير وهو بيننا، لعله الان بعد فوات الآوان ينل جزء مما كان ينبغي أن نذكره له لعله”.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.

ونعى المنتج كريم أبو ذكري، منتج مسلسل "بقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل.

وقال أبوذكري، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقي، مشيرًا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدًا لكل العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملاً.

وأشار أبوذكري، إلى أن طارق كان شخص ودود جدًا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرًا بالغًا فيهم جميعًا.