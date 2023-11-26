الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: تسليم حماس للمحتجزين فشل أمني إسرائيلي (فيديو)

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، إن مصر حريصة على المعنى الإنساني للهدنة بين حماس وإسرائيل، حفاظًا على حياة المدنيين في قطاع غزة، ومنعًا لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين قسرًا من منازلهم.

وأضاف رشوان، خلال لقائه بقناة الغد، أن الهدنة كانت استراحة صعبة لابد منها في قطاع غزة، مؤكدا أن النخبة الأمنية الإسرائيلية فشلت قبل 7 أكتوبر، وقيام حركة حماس بتسليم المحتجزين عبارة عن فشل أمني إسرائيلي، كما أن إسرائيل تعاني خللا داخليا وضغطا خارجيا.


وأضاف: " الرئيس السيسي أكد أنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية".

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