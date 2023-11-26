"الصحة العالمية": انخفاض عدد الأطباء في غزة لـ 30%

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الكثير من المستشفيات في غزة تعرضت للقصف، حيث أن النظام الصحي في القطاع انهار بشكل واضح للجميع.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك 50 ألف امرأة حامل بقطاع غزة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي، لن يحصلوا على الخدمات الطبية بسبب هدم المستشفيات في غزة.

ونوه "المنظري" أن هناك عدد من الأمراض الوبائية بدأت تنتشر بين الطواقم الطبية سواء الالتهابات أو الأمراض الجلدية، وهذا يصعب عملية أسعاف المصابين.

وأشار إلى أن هناك تحدي كبير للنظام الصحي في غزة، حيث يجب أن تتحد الدول لإنعاش النظام الطبي في قطاع غزة، مضيفًا أن هناك انخفاض لعدد الطواقم الطبية وصل لـ30% بسبب الإرهاق والاستشهاد أيضًا.