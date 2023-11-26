جميعهم أطفال.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" قائمة أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم اليوم بعد تسليم حركة حماس لـ 13 أسيرًا إسرائيليًا، معلنة أنها من الأطفال فقط، والتي جاءت على النحو التالي:

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس.

2- قسام إياد أحمد أعور / القدس.

3- محمد أحمد محمود أعور / القدس.

4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس.

5- خليل أحمد خليل أعور / القدس.

6- أمين محمد أمين عباسي / القدس.

7- مصطفى محمد إبراهيم عباسي / القدس.

8- أحمد قادري محمود شيحة / القدس.

9- سمير سامر سمير بختان / القدس.

10- محمد عبودة حسن غيث / القدس.

11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس.

12- ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس.

13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس.

14- مالك مراد خالد بوجة / القدس.

15- محمد إبراهيم محمد عبدالجبار / القدس.

16- نشأت باسم طالب دوابشة / القدس.

17- يوسف فواز فايز برقان / القدس.

18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس.

19- غنام موسى غنام أبوغنام / القدس.

20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس.

21- عبدالرحمن عامر فخري الزغل / القدس.

22- محمود نمر عيد عطا / رام الله.

23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله.

24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله.

25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل.

26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول.

27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل.

28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم.

29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم.

30- موسى مهند موسى الوريدات / أريحا.

31- موعد عمر عبدالله الحاج / أريحا.

32- أسامة نايف أسامة مرمش / نابلس.

33- إبراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم.

34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم.

35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم.

36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية.

37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين.

38- وحيد إسماعيل جميل صبيح / جنين.

39- علاء فتحي عبدالهادي أبوسنيمة / رفح.