بعد أزمة السكر.. رئيس حزب التجمع يطالب "التموين" بضرورة ضبط الأسواق (فيديو)

قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن مصر تواجه أزمة اقتصادية خانقة، تتجلى في ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية والخدمات العامة، مشيرا إلى مثال السكر الذي شهد ارتفاعا كبيرا في سعره، وأن وزير التموين هدد بفرض سعر جبري له، مطالبا بضرورة ضبط الأسواق وتوفير الاستقرار للمواطن في احتياجاته اليومية.

وأوضح عبدالعال، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، يبذل جهودا ملموسة في تحسين القطاعات الحيوية والمبادرات الرئاسية الصحية، مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة.



وأعرب عن تقديره لهذه الجهود، ومؤكدا أن الحكومة تتحمل مسئولية تضامنية، وأنه يجب تقييم أداء كل الوزراء والمسئولين، وإجراء التغييرات اللازمة في حالة الفشل أو الضعف.