1 ديسمبر.. جمعية محبي الشيخ إمام تقيم تجمعها الشهري بمركز الربع الثقافي

تنظم جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب التجمع الشهري لمحبي الشيخ إمام بمركز الربع الثقافي بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالجمالية، وذلك يوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

نبذة عن الشيخ إمام

الشيخ إمام واسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى (2 يوليو 1918 - 7 يونيو 1995)، ولد في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وفي عام 1962 م، التقى الشيخ إمام عيسى بأحمد فؤاد نجم رفيق دربه، ومن ثم ذاع صيت الثنائي نجم وإمام والتف حولهما المثقفون والصحفيون خاصة بعد أغنية: «أنا أتوب عن حبك أنا؟»، ثم «عشق الصبايا»، و«ساعة العصاري»، واتسعت الشركة فضمت عازف الإيقاع محمد على، فكان ثالث ثلاثة كونوا فرقة للتأليف والتلحين والغناء ساهم فيها العديد لم تقتصر على أشعار نجم فغنت لمجموعة من شعراء عصرها أمثال: فؤاد قاعود، وسيد حجاب ونجيب سرور، وتوفيق زياد، ونجيب شهاب الدين، وزين العابدين فؤاد، وآدم فتحى، وفرغلى العربي، وغيرهم.