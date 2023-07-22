بينها أمسية "الشيخ إمام بعيون وأصوات تونسية" .. أجندة الدستور الثقافية

يحتشد اليوم السبت 22 يوليو، بالعديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

“عندما تطير الخنازير” عنوان رواية الكاتب أحمد صبري الزيات، محور أمسية جديدة من أمسيات صالون سالمينا الثقافي، والتي تعقد في السابعة مساء اليوم. ويناقش الرواية كلا من الناقدين، دكتور مصطفي عطية جمعة، ودكتور سلامة تعلبة.

وفي السادسة مساء، يعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، لقاء مع الكاتب الشاعر والروائي خالد علاء، تحت عنوان "أيام الصبا" قراءة في مذكرات جون ماكسويل كويتسي، وإطلالة علي المسيرة الإبداعية للكاتب الجنوب أفريقي والحاصل علي جائزة نوبل العالمية للآداب عام 2003، وعلاقته بأمه، وطرق التعبير عن أمتنانه لها.

يليها في السابعة مساء يعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضا، حفل موسيقي بعنوان “كلاسكيات مع داليا إيهاب يونس”.

وضمن فعاليات نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، يعرض في السابعة مساء، الفيلم الروائي الطويل “Nine Days”، من إنتاج عام 2020 وتبلغ مدة عرضه ساعتين، ويعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية. والفيلم فانتازيا فلسفية، حول ماذا لو تمت مقابلة شخصية لروحك قبل أن تولد. الفيلم من إخراج أديسون أودا.

ــ أنشطة وفعاليات صندوق التنمية الثقافية

كما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عبر مراكزه الإبداعية المختلفة عدة أنشطة فنية وثقافية. ففي الثانية عشرة ظهرا، يعرض نادى سينما الكارتون المصري الذي يقيمه الصندوق بقاعة سينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية.

حيث تعرض مجموعة مختارة من الكرتون المصرى التي تتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية منها “كتاب الأمثال”، “إيونجليما”، “مركب ورق”، “الكراسة”، “أجازة نيلية”، “ألوان”، “يوميات سحلاوى” .

كما يقيم بيت المعمار المصرى بدرب اللبانة من ميدان القلعة، في السادسة مساءو أمسية بعنوان “قعدة حكي في المحروسة”، وبالتعاون مع بيت حكى، وجولة تفاعلية عن حكايات بيوت القاهرة مع الدكتورة شيماء عاشور أستاذة العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبمشاركة دكتورة هبة صفي الدين مدير بيت المعمار، سارة طارق، شيماء عاشور، مريم عبد العزيز.

وفي الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، حفل لفرقة "سمعنا طبلتك"، يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أغاني الزمن الجميل وتترات المسلسلات وأغنيات معاصرة وعزف إيقاعي على الطبلة.

تأسس الفريق عام 2015 بقيادة الفنان وائل كرم من 42 عضواً من كورال وعازفين من الأطفال والشباب تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و25 سنة ، شارك الفريق فى عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي حظيت بإعجاب الجمهور.

وفي الخامسة مساء، يواصل عاطف معتمد عبد الحميد، أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب جامعة القاهرة، قراءاته فى الوثائق التاريخية المصرية، من العصور الوسطى وحتى العصر الحديث". والذى ينظمه المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بالتعاون مع كلية الآداب جامعة كفر الشيخ .

حيث يتحدث عن التغيرات الجغرافية التي طرأت على مدينة القاهرة، وقراءة في خرائط المدينة منذ الحملة الفرنسية وحتى اليوم، وذلك في رحاب المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، بمقره الكائن بالمنيرة.

كما تتواصل فعاليات معرض زايد لكتب الأطفال، ففي الخامسة مساء، لقاء بعنوان “مختبر العلوم” ــ كرياتفيتي بلانت. وفي السابعة مساء، حوار مفتوح تحت عنوان “حتي لا نتسبب في عقدة لأبناءنا” ويتحدث فيها أحمد أبو الوفا، وفي التاسعة مساء ورشة حكي مع الكاتب هيثم شكري.

ــ الشيخ إمام بعيون وأصوات تونسية

وفي الثامنة مساء، وتحت عنوان “الشيخ إمام بعيون وأصوات تونسية”، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون زين العابدين فؤاد الثقافي، بمشاركة الكاتب الشاعر التونسي كريم السمعلي، مؤلف كتاب الشيخ إمام بعيون وأصوات تونسية، متحدثا وموثقا لبداية هذه العلاقة وأثرها المتبادل بين الشيخ والفن التونسي.

كما يشارك في الأمسية الفنان الموسيقي محسن بن حمد. متحدثا عن أصوات تونسية الذي يقدم أصواتا جماعية وفردية تغني ومازالت تقدم فن الشيخ إمام. ويدير الأمسية ويقدمها الشاعر زين العابدين فؤاد.