الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حمادة هلال وإدوارد والميرغنى ينعون طارق عبدالعزيز: الله يرحمك ياللى بتحب الحق

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

حرص الفنان حمادة هلال على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية عصر اليوم أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل “وبقينا اتنين”.

وشارك “هلال” صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: “‏الله يرحمك يا أحن شخص، الله يرحمك ياللي بتحب الحق، الله يرحمك يا صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبدالعزيز”.
 

 

وحرص على نعي طارق عبدالعزيز أيضًا الفنان حمدي الميرغني، فشارك صورة له عبر إنستجرام وعلق قائلًا: “ربنا يرحمك يا أستاذ طارق ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ومحبينك جميعًا، الرجاء الدعاء له ولجميع موتانا”.

 

بينما نعى إدوارد وفاة طارق عبدالعزيز عبر إنستجرام، قائلًا: “مع السلامة يا طارق ربنا يرحمك ويصبر أهلك”.

وكان سقط طارق عبدالعزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين" وأصابته ببعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

وأجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

الفنان الراحل طارق عبد العزيز حمادة هلال وبقينا اتنين حمدي الميرغني طارق عبد العزيز إدوارد

مواد متعلقة

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

بكلمات مؤثرة.. إنجى على وريهام عبد الغفور تنعيان وفاة طارق عبدالعزيز

أشرف عبدالباقى ينعى وفاة طارق عبدالعزيز: ربنا يرحمك ويغفرلك

هنيدى ناعيًا طارق عبدالعزيز: الأخ والسند وصديق العمر كسرت قلوبنا

حنان مطاوع: التصوير بالتزامن مع العرض أمر موتر والسينما "ذاكرة الأمة"

نادية الجندى تنعى وفاة شقيق شريف رمزى وحفيد صلاح ذوالفقار

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

فراس سعيد: كواليس "روحي فيك" ممتعة ولا أؤمن بالدجل والشعوذة

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دقائق داخل الطوارئ.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟