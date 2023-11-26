حمادة هلال وإدوارد والميرغنى ينعون طارق عبدالعزيز: الله يرحمك ياللى بتحب الحق

حرص الفنان حمادة هلال على نعي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي وافته المنية عصر اليوم أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل “وبقينا اتنين”.

وشارك “هلال” صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: “‏الله يرحمك يا أحن شخص، الله يرحمك ياللي بتحب الحق، الله يرحمك يا صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء إلى أخي وحبيبي طارق عبدالعزيز”.



وحرص على نعي طارق عبدالعزيز أيضًا الفنان حمدي الميرغني، فشارك صورة له عبر إنستجرام وعلق قائلًا: “ربنا يرحمك يا أستاذ طارق ويسكنك فسيح جناته ويصبر أهلك ومحبينك جميعًا، الرجاء الدعاء له ولجميع موتانا”.

بينما نعى إدوارد وفاة طارق عبدالعزيز عبر إنستجرام، قائلًا: “مع السلامة يا طارق ربنا يرحمك ويصبر أهلك”.

وكان سقط طارق عبدالعزيز أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل "بقينا اتنين" وأصابته ببعض التشنجات وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله.

وأجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وأضاف عبدالعزيز: "للشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".