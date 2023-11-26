حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المخدرات بالسلام

قررت نيابة السلام الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من الاستروكس المخدر زنة نصف كيلو جرام و٣٠٠ جرام من الحشيش ومبلغ مالي بمنطقه السلام.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمين أمام الجهات المختصة بالسلام بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة كانت بورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.