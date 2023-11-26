الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: هدف لكل فريق في مباراة توتنهام وأستون فيلا

توتنهام وأستون فيلا
توتنهام وأستون فيلا

تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع ضيفه أستون فيلا، بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

,افتتح الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 22، بتسديدة رائعة على الطائر من متابعة للركلة الركنية التي نفذها بيدرو بورو من الجهة اليمنى.

وسجل أولي واتكينز هدفًا لـ أستون فيلا في الدقيقة 24، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

واستطاع المدافع الإسباني باو توريس تسجيل هدف التعادل لـ أستون فيلا في آخر دقائق الشوط الأول بضربة رأسية، من متابعة للركلة الحرة التي نفذها دوجلاس لويز من الجهة اليمنى.

تشكيل توتنهام الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - إريك داير - بن دافيز - إميرسون.

خط وسط الملعب: بنتانكور - لو سيلسيو - بريان جيل.

في خط الهجوم: كولوسيفسكي – سون هيونج مين – جونسون.

 

الدوري الإنجليزي: تشكيل أستون فيلا استعدادًا لمواجهة توتنهام

في المقابل، أعلن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة توتنهام هوتسبير، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا – دييجو كارلوس – باو توريس - لوكاس دين.

خط وسط الملعب: كامارا – دوجلاس لويز – مكجين - ماتي كاش.

في خط الهجوم: موسى ديابي - واتكينز.

ترتيب توتنهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، خلف ليفربول صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق أستون فيلا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

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