الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: الدور المصرى فى الأزمة الفلسطينية الأبرز على مستوى العالم

الكاتب الصحفي أشرف
الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول

تحدث الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول عن الدور المصري في إقرار الهدنة الإنسانية في غزة وإنهاء أزمة المحتجزين.

وقال في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية الحالية لا يختلف عليه العالم، فهو الدور الأبرز على مستوى العالم في جهود محاولة إيقاف العدوان وإنقاذ أرواح الفلسطينيين بدخول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى وإحياء القضية الفلسطينية ككل حتى تكون المواجهة الحالية هي الأخيرة.

مصر عملت بكل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي بالتواصل مع جميع دول العالم

وتابع أن أكثر من 20 ألف فلسطيني وقعوا ضحايا على مدى سنوات قليلة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والآن الدمار الشامل طال قطاع غزة من أعداد هائلة للشهداء والجرحى وتدمير البنية الأساسية والنزوح غير المسبوق منذ عام 1948، وتعتبر مصر القضية الفلسطينية في قلب النقاشات السياسية في جميع المحافل الدولية العربية والأوروبية، ولذلك عملت بكل قوة لوقف العدوان الإسرائيلي بالتواصل مع جميع دول العالم.

الضفة الغربية الهدنة الإنسانية في غزة العدوان الإسرائيلى القضية الفلسطينية

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